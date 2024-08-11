Göz doktorundan sıcak havalarda dışarıya çıkanlara güneş gözlüğü uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Göz doktorundan sıcak havalarda dışarıya çıkanlara güneş gözlüğü uyarısı

Şırnak Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Gazi Bekir Özçakmakçı, güneş ışınlarından korunmak için özellikle saat 10.00-16.00 arasında dışarıya çıkılmaması gerektiğini ve güneş gözlüğü kullanımının önemli olduğunu belirtti.

11.08.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göz doktorundan sıcak havalarda dışarıya çıkanlara güneş gözlüğü uyarısı

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Gazi Bekir Özçakmakçı, "Güneş ışınlarından korunmak için özellikle saat ile 10.00 ila 16.00 arasında eğer işimiz çok yoksa mutlaka dışarıya çıkmamalıyız. Eğer işimiz var ise ve mutlaka dışarı çıkmamamız gerekiyorsa, başta güneş kremleri göz çevremize uygulanmalı ve bunun dışında mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalıdır" dedi.

Yaz aylarında güneşin de etkisini iyiden iyiye hissettirmesiyle güneş gözlüğü kullanımı da büyük bir yere sahip oluyor. Güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açıyor.

Şırnak Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Gazi Bekir Özçakmakçı, güneş ışınlarının dünyaya ultraviyole ışınları olarak yansımakta olduğunu, göz kapağı ve gözlerde birçok yan etkisi bulunmakta olduğunu söyledi. Göz kapağında özellikle deri kanserleri başta olmak üzere birçok problemlere sebep olmakta olduğunu belirten Dr. Özçakmakçı, "Aynı zamanda gözün şeffaf tabakası olan korneada, gözün beyaz tabakası olan konjonktivada lekelenmeler ve aynı zamanda kanserlere sebep olabilmektedir. Göz kuruluğu bunun en başında gelmektedir. Bunun dışında, gözümüzün şeffaf merceği de kataraktlara neden olabilir. Görme merkezimizde ise genellikle ileri yaşlarda gördüğümüz sarı nokta hastalığını hızlandırabilir" dedi

"Güneş ışınlarından korunmak için özellikle saat 10.00-16.00 arasında eğer işimiz çok yoksa mutlaka dışarıya çıkmamalıyız" diyen Dr. Özçakmakçı, "Eğer işimiz var ise ve mutlaka dışarı çıkmamamız gerekiyorsa, başta güneş kremleri göz çevremize uygulanmalı ve bunun dışında mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş gözlüğü için şöyle bir parantez açmamız lazım, Mutlaka doktor önerisi ile kullanmalıyız; aynı zamanda belirli markaların onay almış camları kullanmak göz sağlığı üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, Şırnak, Güneş, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Göz doktorundan sıcak havalarda dışarıya çıkanlara güneş gözlüğü uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Göz doktorundan sıcak havalarda dışarıya çıkanlara güneş gözlüğü uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement