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Grip Salgınına Karşı Doğal Korunma Yöntemleri - Son Dakika
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Grip Salgınına Karşı Doğal Korunma Yöntemleri

Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin gereksiz kullanımına dikkat çeken Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız, grip salgınına karşı doğal korunma yöntemlerini anlattı.

Grip Salgınına Karşı Doğal Korunma Yöntemleri
02.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:18
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Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin gereksiz kullanımına dikkat çekerek hastalıktan doğal korunma yöntemlerini anlatan Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız, "Grip salgınına karşı doğal korunma yöntemleri, vücudu güçlendirmek ve bağışıklık sistemini desteklemek açısından oldukça önemli. Hastalık ciddi bir boyuta ulaşmadığı durumda evde doğal yöntemlerle tedavi vücut direnci ve bağışıklık için büyük önem arz ediyor" dedi.

Grip mevsimiyle birlikte artan vakalar, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal çözümlere yönelmelerine neden oluyor. Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız, bu konuda yapılan araştırmalar ve elde edilen bulguları temel alarak, doğal yöntemleri kullanılması gerektiğini belirtti.

"ANTİBİYOTİKLER VİRÜSLER ÜZERİNDE ETKİLİ DEĞİLDİR"

Dr. Yıldız, "Grip salgınına karşı doğal korunma yöntemleri, vücudu güçlendirmek ve bağışıklık sistemini desteklemek açısından oldukça önemli. Grip, genellikle influenza virüsü nedeniyle ortaya çıkan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır, ancak virüsler üzerinde etkili değildir. Ancak bazı durumlarda, özellikle yüksek riskli gruplardaki bireylerde veya ciddi komplikasyonlar gelişirse, antiviral ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, grip virüsünün çoğalmasını engelleyerek hastalığın süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir" dedi.

"CİDDİ KOMPLİKASYONLAR YOKSA DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANMALI"

Grip salgınında hastalığın ciddi bir boyuta ulaşmadığı durumlarda evde doğal yöntemlerle tedavinin vücut direnci ve bağışıklık için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Dr. Yıldız, hastalıktan doğal korunma yöntemleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve besleyici bir yeme alışkanlığı gerekiyor. Sebze, meyve, kuruyemişler, balık gibi besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, vücudun direncini artırıyor. Aynı zamanda adaçayı, ıhlamur, zencefil gibi bitki çaylarının düzenli olarak içilmesi, antioksidanlar ve vitaminlerle vücudu destekliyor ve aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında boğaz bölgesinde rahatlama yapıyor."

VÜCUDUN KENDİNİ YENİLEMESİ İÇİN KALİTELİ BİR UYKU ŞART

Düzenli ve kaliteli bir uykunun gribal enfeksiyonlarda tedavi için şart olduğunu aktaran Dr. Muammer Yıldız, "Yeterli ve kaliteli uyku, vücudun kendini yenilemesi için önemlidir. Özellikle vücudun kendini hızlı bir şekilde onarabilmesi ve direncin yerine gelebilmesi için 23: 00 ile 04: 00 arası saatler arasında uyumak gerekiyor."

YÜKSEK RİSKLİ GRUPTAKİLER MUTLAKA DOKTORA GÖRÜNMELİ

Gribal enfeksiyonların genelde evde tedavi yöntemleri uygulanarak geçtiğini vurgulayan Dr. Yıldız, yüksek riskli gruptaki hastaların ise doktora görünmesi gerektiğini belirtti. Yıldız açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "Grip belirtileri yaşayan kişiler evde dinlenme, bol sıvı tüketme ve semptomları hafifletmek için uygun ilaçları kullanma gibi destekleyici tedavilere odaklanabilirler. Ancak, şiddetli belirtiler, yüksek riskli gruplardaki bireyler veya komplikasyonlar söz konusuysa, bir doktorun değerlendirmesi mutlaka gerekli."

Kaynak: DHA
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Muammer Yıldız, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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