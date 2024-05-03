Griple aynı belirtileri gösteren ölümcül virüsle ilgili aile hekimlerine uyarı - Son Dakika
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Sağlık

Griple aynı belirtileri gösteren ölümcül virüsle ilgili aile hekimlerine uyarı

Hitit Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, zehirli keneler sebebiyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın griple aynı belirtiler gösterdiğini belirterek, aile hekimlerini uyardı. KKKA hastaları, ilk günlerde grip benzeri şikayetlerle sağlık kuruluşuna başvuruyor. Aile hekimlerinin bu konuda duyarlı olması ve KKKA ihtimalini göz önünde bulundurarak tetkik ve takip yapması gerekiyor.

03.05.2024 00:39
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Griple aynı belirtileri gösteren ölümcül virüsle ilgili aile hekimlerine uyarı

Prof. Dr. Nurcan Baykam:

"KKKA hastaları, ilk günlerde grip benzeri şikayetlerle sağlık kuruluşuna başvuruyor"

ÇORUM - Hitit Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, zehirli keneler sebebiyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın griple aynı belirtiler gösterdiğini belirterek, "KKKA hastaları ilk günlerde grip benzeri şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. KKKA ihtimali da göz önüne alınarak mutlaka ayırıcı tanıcı içerisinde gözden geçirilerek buna göre tetkik ve takiplerinin yapılması gerekiyor" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Çorum'da kene vakaları görülmeye başladı. Hitit Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları-Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, zaman zaman ölümle sonuçlanan hastalıkla ilgi hem vatandaşları hem de aile hekimlerini uyardı.

"Hava sıcaklığı arttığında vakaların gelmeye başladığını görüyoruz"

KKKA'nın havaların ısınmasıyla kendisini gösteren ve vakaların arttığı bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Baykam, "Kenelerin belirli bir sıcaklıkta aktif oldukları ve taşıdıkları virüsü insanlara bulaştırdıkları bir hastalık. Bu hastalığın gelişmesi insanların kene teması yoluyla bu virüsü alması yılın sıcak günleri ve aylarında oluyor. Hava sıcaklığı arttığında vakaların gelmeye başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hem ilimizde hem de diğer illerde vakalar görülmeye başlandı" diye konuştu.

"Aile hekimleri dikkatli olmalı"

Zehir keneler yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın griple aynı belirtiler gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Baykam, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi öyle bir hastalık ki ilk günlerinde gribe benzer şikayetlerle başlıyor. Ateş, halsizlik, kırgınlık, eklem ağrısı gibi şikayetlerle karışabiliyor. Hem kişinin kendisi hemde hekimlerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. İnsanlar 'grip oldum' diye geçiştirmemeli. Hayvancılıkla uğraşıyorsa, kene ile teması varsa kene tutunma öyküsü varsa son günlerde bu şikayetler KKKA olabileceğini akla getirmeli. Hekimlerimizde bu konuda duyarlı olsun KKKA'yı aklına getirerek buna yönelik tetkik ve tedavilerinin yapsın. Özellikle aile hekimlerimiz dikkat etmeli. KKKA hastalarında, ilk günlerde grip benzeri şikayetlerle sağlık kuruluşuna başvuruyor. Bu durumları sorgulayıp KKKA ihtimalini da göz önüne alarak mutlaka ayırıcı tanıcı içerisinde gözden geçirerek, buna göre tetkik ve takibini yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Keneyi görür görmez vücuttan uzaklaştırmalıyız"

Keneden korunmak için öncelikle kene ile temasın ortadan kaldırılması gerektiğini anlatan Prof. Baykam, "Tarlaya, bahçeye giderken olabildiğince ciltte açıkta bölge bulunmamalı. Kene özellikle ayaklardan yukarı tırmandığı için pantolonunun biz çizme yada çorap içine sokularak kenenin cilde temasının önlenmesi gerekiyor. Öte yandan, tarlada, bahçede çalışan ya da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın eve döndüklerinde mutlaka vücutlarını kontrol ederek kene olup olmadığını kontrol etmeli. Kene tutunduktan sonra ne kadar kısa sürede vücuttan uzaklaştırılırsa virüsü vücuda enjekte etme oranı azalıyor. Keneyi görür görmez vücuttan uzaklaştırmalıyız" diye konuştu.

"Kenenin uzun süre vücutla teması riskli bir durum"

Vücuda yapışan bir kene görüldüğünde yapılması gerekenler hakkında da açıklama da bulanan Prof. Dr. Nurcan Baykam, "Keneyi mutlaka bir bariyerle, ya da pens ile yada ele alınan bir kağıt veya kumaş parçası olabilir keneye temas etmeden vücuttan uzaklaştırmamız gerekiyor. Zaman aldığı için keneyi vücuttan uzak tutmak için illa bir sağlık kuruluşu veya hekime gitmek şart değil. Ama çok yakında sağlık merkezi varsa gidilebilir. Ancak bunun için zaman harcayıp kenenin uzun süre vücutla teması riskli bir durum. Bu yöntemler kullanılarak kene bir an önce vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Tarlada, bahçede ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın evlerine döndüklerinde mutlaka kontrol yapmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Kırım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Griple aynı belirtileri gösteren ölümcül virüsle ilgili aile hekimlerine uyarı - Son Dakika

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