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Güllük'e modern sağlık tesisi - Son Dakika

Güllük'e modern sağlık tesisi

03.02.2022 14:48

Güllük'e modern sağlık tesisiBURSA Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi'nde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Güllük'e modern sağlık tesisi

BURSA Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi'nde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi'nde, hayırsever Kadir Atasoy'un desteği ile yapılacak olan Aile Sağlı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatında incelemelerde bulundu. Sağlık imkanlarının ulaşılabilirliğinin şehirlerin marka değerlerinin belirlenmesindeki en önemli kıstaslarından birisi olduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, "Özellikle son dönemlerde yaşadığımız pandemi süreci sağlık hizmetlerinin önemini ortaya koydu. Bu süreci asgari tahribatla atlatmamızda devletimizin son yıllarda yaptığı sağlık yatırımlarının çok ciddi katkısı oldu. İnsanlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için kurumlarımız ve hayırseverlerimiz ile iş birliği içerisinde ilçemize kazandırdığımız tesisin açılışını kısa süre içerisinde yapacağız" diye konuştu.

Tesisin bünyesinde 'Aile Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra 112 Acil Sağlık İstasyonunun bulunacağını ve sürekli olarak merkezde ambulans bulunacağını aktaran Başkan Yılmaz, "500 metrekare inşaat alanına sahip iki katlı tesisimiz tamamlandığında bölge sakinlerine 6 doktorumuz hizmet verecek. Tesisimizin bünyesinde poliklinik haricinde 2'şer adet aşı, çocuk, bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası ve gebe izleme odası ve emzirme odası gibi birimler yer alacak. 2022'de hizmete açılacak tesisimiz ile bölgedeki önemli bir açığı kapatmış olacağız. Bu vesileyle böyle güzel bir hizmetin Yıldırım'a kazandırılmasında büyük katkısı olan hayırseverimiz Kadir Atasoy'a teşekkür ediyorum" dedi.

Güllük'e modern sağlık tesisi
Güllük'e modern sağlık tesisi
Güllük'e modern sağlık tesisi

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112 Acil, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Güllük'e modern sağlık tesisi - Son Dakika


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