Manisa'da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Güney Afrika'nın Durban kentinde yaklaşık 50 kişilik bir kalabalık, yabancı uyruklu bir adamı yol kenarında döverek öldürdü. Saldırı, ülkede bu yıl artan göçmen karşıtı protestoların ardından geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

BİSİKLETİYLE İLERLERKEN SERVİS ÇARPTI

Kaza, Salihli'nin Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (63) yönetimindeki 45 J 7197 plakalı işçi servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu 8 yaşındaki Yunus Zelf'e (8) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Yunus Zelf'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, işçi servis minibüsü trafikten men edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaSuriyeKazaSon Dakika

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