Günde 22 Dakika Egzersiz, Kronik Hastalık Riskini Azaltıyor - Son Dakika
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Sağlık

Günde 22 Dakika Egzersiz, Kronik Hastalık Riskini Azaltıyor

Günde 22 Dakika Egzersiz, Kronik Hastalık Riskini Azaltıyor

Iowa Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, günde sadece 22 dakika egzersiz yapan bireylerin kronik hastalıklara yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.

05.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:10
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YENi bir araştırmaya göre, günde 22 dakika egzersiz yapan kişilerde kronik hastalıklara yakalanma riski azalıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Iowa Üniversitesi Sağlık Bakımı Tıp Merkezi'nde hastalara fiziksel aktivite seviyeleri ile ilgili anket uygulandı. Çalışma kapsamında 7 binden fazla katılımcıya ulaşıldı ve fiziksel aktivite sayesinde belirli hastalıklara yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığı belirlendi.

Haftada 150 dakika egzersiz yaptığını söyleyen kişilerin kardiyovasküler hastalık, kanser, solunum yolu hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere 19 kronik hastalığa yakalanma olasılığının istatistiksel olarak daha düşük olduğu bulundu.

Uzmanlar, fiziksel aktivitenin birçok hastalığa karşı etkisi olduğunu vurgulayarak, özellikle orta yaştan itibaren düzenli egzersiz yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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