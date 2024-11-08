Günde 5 Dakika Egzersiz Kalp Sağlığını Koruyor - Son Dakika
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Sağlık

Günde 5 Dakika Egzersiz Kalp Sağlığını Koruyor

Günde 5 Dakika Egzersiz Kalp Sağlığını Koruyor

Yeni araştırma, günde 5 dakikalık egzersizin kalp hastalığı riskini %10 azalttığını gösterdi.

08.11.2024 13:16
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YENİ bir araştırma, günde yalnızca 5 dakika yapılan egzersizin kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 azalttığını gösterdi.

University College London (UCL) ve Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, günlük hareketin kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırdı. Çalışmada yaklaşık 15 bin kişiye 24 saat boyunca aktivite izleyicileri takıldı ve sadece beş dakikalık ekstra egzersizin kan basıncında iyileşmelere yol açtığı görüldü.

UCL'den Dr. Jo Blodgett, "Egzersizin, yürüyüş gibi daha az yorucu hareketler yerine, kan basıncını düşürmede en etkili yol olduğunu gösterdik" dedi.

Çalışmanın ortak kıdemli yazarı Prof. Emmanuel Stamatakis ise "Günde beş dakika ekstra egzersiz yapmanın, yüksek tansiyonun yönetimi için güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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