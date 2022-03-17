Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

17.03.2022 20:25
Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu

Gürcistan'da kanser şüphesiyle Trabzon'a gelen Nugzar Tsilosani, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Gürcistan'da kanser şüphesiyle Trabzon'a gelen Nugzar Tsilosani, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuştu.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Gürcistanlı 50 yaşındaki Tsilosani'nin ağzından öksürükle kan gelmesi sonrası ülkesinde bir sağlık merkezine başvurduğu belirtildi.

Ülkesinde yapılan tetkikler sonucu bilgisayarlı tomografide Tsilosani'nin sol akciğer alt kısmının şişmediği ve destroye (çürüme) belirtisi görüldüğü aktarılan açıklamada, hastaya akciğer kanseri olabileceğinin iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, hastanın tedavi için Türkiye'ye gelerek KTÜ Farabi Hastanesine başvurduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi tarafından Farabi Hastanesinde yapılan tetkiklerinde, sol akciğerin alt kısmının havalanmadığı ve kaburgalar ile akciğer arasındaki boşlukta enfeksiyon sıvısı ampiyem oluştuğu, parankim dediğimiz et yapısının ileri derecede bozulduğu görüldü. Bu görüntünün sadece kanserde değil başka birçok akciğer kaynaklı hastalıklarda da olabileceği hastaya anlatılarak ameliyat kararı alındı."

Yapılan klasik sol posterolateral torakotomi açık ameliyat sonrası hastanın ağzından öksürükle kan gelişinin kesildiği ve nefes darlığının düzeldiği vurgulanan açıklamada, "Alınmış olan parçanın biyopsi incelemesinde, hastanın kanser olmadığı bronşiektazi denen akciğer soluk borusunun yapısının ileri derecede bozularak akciğerin parankim gaz değişiminin olduğu et kısmının da çürümesi sonrası oluşan hastalık olduğu anlaşıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, taburcu edilen hastanın hem sağlığına tekrar kavuşmanın hem de kanser olmadığını öğrenmenin mutluluğu ile ülkesine döndüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Trabzon'da yeni turizm sezonu görüşüldü Trabzon'da yeni turizm sezonu görüşüldü

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gürcistan, Trabzon, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
20:21 İmza töreninde tebessüm ettiren anlar! Ali Koç, tanıyamadığı kadına "Kimsin sen?"diye sordu, aldığı cevapla herkesi güldürdü
20:11 Şoförün dikkatsizliği faciaya sebep oluyordu! Tırın dorsesi üst geçitte asılı kaldı
19:55 Avlamak için güvercine yaklaştı, kör olduğunu fark edince yaptığı hareket izleyenleri duygulandırdı
19:49 Hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle THY, 100 seferini daha iptal etti
19:42 Ali Koç Fenerbahçe'den ayrılacak ilk ismi açıkladı: Berke Özer'le seneye birlikte olmayacağız
19:39 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:37 Şaşırtan karar! Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu
19:14 Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 20:31:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'dan gelen hasta Trabzon'da ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement