Gürcistanlı Hasta Samsun'da Beyin Tümöründen Kurtuldu

Sağlık

Gürcistanlı hasta beyin tümöründen Samsun'daki devlet hastanesinde kurtuldu

SAMSUN - Gürcistan'da yapılan tetkikler sonucunda beyninde tümörü tespit edilen hasta, Samsun'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedavi oldu. Beynindeki tümör çıkartılan 63 yaşındaki Shushana Dzırkvadze, "Gürcistan'da bana umut vermediler. Burada bana ikinci bir hayat verdiler" dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024 yılında bin 400 yabancı uyruklu hastaya hem ayakta hem de yataklı tedavi hizmeti verildi. O hastalardan biri olan Shushana Dzırkvadze, Gürcistan'da tespit edilen beyin tümöründen Samsun'da kurtuldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğunda zor yürüyen ve vücudunun bir bölümü uyuşan hasta şimdi rahat yürüyebiliyor. Dzırkvadze, "Burası sağlık konusunda daha güvenlidir. Orada bana umut vermediler. Burada beklediğimde daha fazla ilgi verdiler. Çok daha iyiyim" diye konuştu.

Sağlık turizmi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Çallı, "Sağlık turizmi, Sağlık Bakanlığımızın çok önem verdiği bir konudur. Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olarak sağlık hizmetlerinin kalitesiyle bu anlamda da tercih edilen bir ülke konumundayız. Hastanemizin 2018 yılından beridir sağlık hizmeti sertifikası mevcuttur. Bu anlamda iyi bir noktaya doğru gitmekteyiz. 2024 yılında hem ayaktan tedavi, hem de yataklı tedavi olarak yaklaşık bin 400 hastaya hizmet verdik. Yaklaşık bin 400 sağlık turisti şehrimize geldi. Bu anlamda iyi bir noktaya gitmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Hekimlerin yaptıkları ameliyatların başarısı hastaları buraya çekiyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Tuncay Yılmaz ise "Hasta beyin tümörü problemiyle kliniğimize başvurdu. Geldiğinde sağ tarafında hafif bir güçsüzlük problemi vardı. Kendi ülkesinde ameliyat olması durumunda hayati tehlikesinin olabileceği ya da felç gelişebileceği anlatılmış. Ondan dolayı Samsun'a gelmeyi tercih etmişler. Hastamızı kabul ettik. Gerekli anestezik incelemeleri tamamlandıktan sonra beyin tümörü ameliyatı yaptık. Tümörü total olarak çıkarttık. Ameliyat sonrası çekilen filmlerde herhangi sıkıntı yok. Hekimlerin daha önceki yaptıkları ameliyatların başarılı olması hastaları buraya çekme konusunda etkili oluyor" ifadelerini kullandı.