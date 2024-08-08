Sağlık

Gürcü hasta ikinci yaşamına Trabzon'da "Merhaba" dedi

TRABZON - Gürcistan'ın Batum şehrinde yaşayan 71 yaşındaki Nunu Tsutsunava Trabzon'da gerçekleştirilen aort kapağı değiştirme operasyonu ile ikinci hayatına "Merhaba" dedi.

Gürcü Nunu Tsutsunava yaklaşık 10 ay önce memleketinde koroner bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından yaraları iyileşmeyen, nefes darlığı ve erken yorulma gibi şikayetleri devam eden Tsussunava, sağlığına tekrar kavuşmak için Trabzon'da Medical Park Karadeniz Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Erden'e muayene olan Gürcü hasta için bir heyet oluşturuldu. Aort kapağında ileri derecede daralma olduğu tespit edilen Gürcü kadın için kapalı yöntemle aort kapağı değiştirme yapılmasına karar verildi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar'ın da katıldığı operasyonda yaklaşık 1 saatlik bir sürede yapılan işlem ile Gürcü kadının aort kapağı değiştirildi. Trabzon'da tekrar sağlığına kavuşan Nunu Tsutsunava, kendi değimi ile ikinci hayatına Trabzon'da "Merhaba" dedi.

Gürcistan'dan gelen hasta için yapılan operasyonu anlatan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar, yaklaşık 10 ay önce bypass ameliyatını olan hastanın tekrar göğsünü açarak ameliyat etmenin zor olduğunu belirterek, "Bu hastamız nefes darlığıyla kalp damar cerrahi arkadaşımıza başvurmuş. Daha önce de bu hasta bypass olduğu için bypassla alakalı birtakım şikayetlerden dolayı doktor Tuncay Erden hocamıza başvurmuş. Tabii yaptığımız tekniklerle nefes darlığı devam edince buna aort kapak darlığı tanısı koyduk. Daha önce baypas olduğu için tekrardan göğsü açmak zor oluyor bu hastalarda. Komplike oluyor. Hem yaşlı hastalar hem diğer durumlardan dolayı o yüzden bu hastamıza biz tekrar ameliyat etmeden kapak yerleştirmeyi kalp takımı olarak uygun gördük. Hastamızı yaptırdık gerekli tetkiklerini yaptık. Kapak içinde uygun olunca yaklaşık bir saatlik bir operasyonla aort kapağını değiştik. Bugün üçüncü günümüz inşallah taburcu edeceğiz" diye konuştu.

"Açık ameliyat yüksek riskliydi"

Tsutsunava'nın hastaneye başvurduğunda nefes darlığı ve erken yorulma gibi şikayetlerinin olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Erden, "Hastamız yaklaşık 10 ay önce Gürcistan'da koroner bypass ameliyatı olmuştu. Sonrasında yaralarında sıkıntı olduğundan dolayı bu yaraların tedavisi amacıyla bize müracaat etmişti. Nefes darlığı, erken yorulma şikayetleri de vardı. Kalbine eko çektirdik. Bu ekoda aort dediğimiz kapakta ileri derecede daralma olduğu saptandı. Ani ölümlerin en sık nedendir bu hastalık. Yeniden müdahale gerekiyordu. Daha önce yakın zamanda bypass ameliyatı olduğundan dolayı tekrar açık ameliyat yüksek riskliydi. O yüzden kalp takımının yaptığı konseyde anjiyo cihazı altında kapalı yöntemle kapak yerleştirme işleminin yapılmasının daha uygun olacağı kanaatine vardık. 3 gün önce de bu işlemi gayet başarılı bir şekilde uyguladık. Bugün hastamızı şifayla memleketine taburcu ediyoruz. Sağlığı gayet yerinde. Hastanemizde son teknoloji uygulamaları yapmaya çalışıyoruz. Kalp takımını kurduk ve burada aldığımız kararlarda hastaya hangi yöntemin en faydalı olacağı yönünde herkes görüşünü bildiriyor. Ona göre uygulamalarımızı yapıyoruz. Bu hastalık koroner bypass ameliyatları kadar sık değil. Normalde açık ameliyat ile bu hastalığın tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ancak seçilmiş hastalarda kapalı yöntem açık ameliyata göre çok daha avantajlı olabiliyor" şeklinde konuştu.

"Bana ikinci yaşamımı verdiler"

Gürcü Nunu Tsutsunava ise Trabzon'da kendini yeniden hayata bağlayan doktorlara teşekkür ederek "Bunlar bana ikinci yaşamımı verdiler. 'Ben artık ölürüm, bana kimse yardım edemez' diye düşünüyordum. Burada bana öyle ümit verdiler ki yaşama bağladılar. Çok profesyonel bir ekip. Hepsine çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.