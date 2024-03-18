Güven Hastanesi'nden Yaşlılara Saygı Haftası: Sağlıklı Yaş Alma ve Aktif Yaşam

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Sosyal Hizmetler Uzmanı Buse Buket Şener, yaş alma ile sadece biyolojik olarak değil sosyal, bilişsel ve psikolojik yönden de değişim yaşandığını, bunun da sağlıklı yaş alma ve yaş alan nüfusun aktif olarak yaşama dahil olmasını desteklemenin önemini ortaya koyduğunu bildirdi.
Güven Hastanesi'nden Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, geniş bir sosyal ağın, duygusal ve entelektüel uyarıların, hareketli yaşamın bireyin bilişsel işlevselliğini nasıl geliştirebileceğine dair bilgi verdi.
Şener, yaşlı nüfusun artışının beraberinde yaş alma ile gündeme gelen duygusal, fiziksel sosyoekonomik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlara yönelik hizmetlerin çeşitlenmesini, yaş alan bireylere değer verilmesi ve saygı duyulmasına yönelik farkındalık oluşturulmasını gerektirdiğini vurgulayarak, bu amaç doğrultusunda 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nın farkındalık üzerine gerçekleştirilen etkinlikler ile anıldığını belirtti.
Yaşlılığın, yaşamın doğal bir süreci olduğunu, yaşamın ilerleyen dönemindeki gelişim süreci ve gelişim ile meydana gelen değişim olarak tanımlanabileceğini ifade eden Şener, "Yaş alma ile sadece biyolojik olarak değil sosyal, bilişsel ve psikolojik yönden de değişim yaşarız. Bu da sağlıklı yaş alma ve yaş alan nüfusun aktif olarak yaşama dahil olmasını desteklemenin önemini ortaya koyar. Yaşamı olumlu, olumsuz ve nötr tüm anıları ile mutluluk duyarak yaşayan bireyler, bio-psiko-sosyal iyilik halini yaşamın her döneminde devam ettirirler. Bu süreci yaşamın bir parçası haline getiren bireyler yaş alma sürecini olumlu karşılar." görüşünü kaydetti.
Sağlıklı yaş almak öneriler
Buse Buket Şener, sağlıklı yaş alma sürecini destekleyecek önerileri şöyle sıraladı:
"Geniş sosyal ağ, duygusal ve entelektüel uyarılar bireyin bilişsel işlevselliğini geliştirir. Yaşam kalitesini artırmak için yaş alan bireylerin boş zamanlarını değerlendirme aktivitelerine katılmaları, aile ve sosyal ağ içinde tutulması bu yönden önem kazanmaktadır. Bireyin yaş alma süreci ve yaşam kalitesi, beslenme biçiminden etkilenmektedir. Orta yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmenin yaşam tarzına dönüştürülmesi ileri yaşlarda koruyucu olabilir. Egzersizi yaşamımıza dahil etmemiz yaş alma ile birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişimlerin önüne geçebilmek adına önemli olacaktır. Yaşamın bir parçası olarak rutin haline getirilen egzersizler, bağışıklık sisteminde gelişme sağlar, kas gücü ve dayanıklılığı da artırır, bedenimizi korurken hafıza ve sosyal becerilerde de gelişme sağlar."
"Aktif rol alın" daveti
Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında tüm toplumu yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak faaliyetlere destek olmaya ve bu süreçte aktif rol almaya davet eden Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yaş alan bireylerimizle daha sık vakit geçireceğimiz ve onların deneyimlerinden faydalanacağımız grup sohbetleri düzenleyebilir, yaş alan bireylerin yaşama aktif katılımını desteklemek adına genç nüfusun da dahil edilerek düzenlendiği fiziksel, sanatsal ve sosyal aktiviteler ile yaş alan bireylerimizi destekleyebiliriz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız ve bugün attığımız adımlar, yarının daha sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık dönemi geçirmemizi sağlayacak."
Son Dakika › Sağlık › Güven Hastanesi'nden Yaşlılara Saygı Haftası: Sağlıklı Yaş Alma ve Aktif Yaşam - Son Dakika
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