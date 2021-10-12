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62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı - Son Dakika

62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı

12.10.2021 19:44

62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı Lokman Hekim Van Hastanesi'nde 62 yaşındaki kadına Türkiye'de nadir olarak yapılan başparmaktan anjiyo tedavisi uygulandı.

62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı

VAN - Lokman Hekim Van Hastanesi'nde 62 yaşındaki kadına Türkiye'de nadir olarak yapılan başparmaktan anjiyo tedavisi uygulandı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de genellikle kasık ve bilek damarından yapılan anjiyo, Lokman Hekim Van Hastanesi'nde Halime Özgür isimli hastaya başparmağı damarından yapıldı. Hasta konforu açısından önemli bir yer tutan ve genellikle de çok nadir yapılan yöntemle, hastalar daha erken sürede taburcu olabiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa Tuncer, anjiyonun tüm dünyada ve ülkemizde sıklıkla kasık bölgesinden yapıldığını anımsattı. Prof. Dr. Tuncer, "Özelikle bel fıtığı, kilo problemi olan, düz yatamayan ve kum torbası gereken durumunda diğer damarları anjiyo için kullanıyoruz. Kasıklardan sonra en sık kullanılan bilek damarlarıdır. Bilek damarlarından da bazen damar tıkanıklığı gibi sıkıntılar olabiliyor. Bu da ciddi kol ağrılarına neden olabiliyor. Bizde hastamızın başparmağından anjiyo yaptık. Bu anjiyo yöntemi, hem hastanın konforu hem de hastanın çabuk taburcu olması noktasında kolaylıklar sağlıyor. Bir sıkıntı olmadan anjiyoyu başarıyla yaptık" dedi.

"Hastalar için ciddi bir konfor sağlamaktadır"

Başparmağından anjiyo yapılan hastaların erken sürede taburcu edildiğinin altını çizen Tuncer, "Hastamız anjiyo yapıldıktan bir saat sonra taburcu olacak. Bu yöntem hastalar için ciddi bir konfor sağlamaktadır. Kasık ya da bilekte yapılan anjiyoda oluşabilecek komplikasyonlar daha azdır. Bu yönüyle iyi bir işlem olarak sonuçlandı" diye konuştu.

Başparmağından anjiyo yapılabildiğini ilk kez duyduğunu dile getiren Halime Özgüner isimli hasta ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, emeği geçen hastane yönetimine ve Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa Tuncer'e teşekkür etti.

62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı
62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı
62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı
62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı

Lokman Hekim, Türkiye, Kalp, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 62 yaşındaki kadının başparmağından anjiyo yapıldı - Son Dakika
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