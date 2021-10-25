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69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı - Son Dakika

69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı

25.10.2021 11:13

69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı Yoğun bakımda korona tedavisi gören Niyazi Yalçın: "Aşılarımı olmadığım için köpekler gibi pişmanım" Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı

Yoğun bakımda korona tedavisi gören Niyazi Yalçın:

"Aşılarımı olmadığım için köpekler gibi pişmanım"

Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken:

"Gençlerde maske ve mesafede gevşeme görüyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde Korona virüsü yenmek için mücadele eden 69 yaşındaki Niyazi Yalçın, aşılarını olmadığı için pişmanlığını dile getirirken, kış aylarına girerken herkesi daha duyarlı olmaya çalıştı.

Kış aylarının gelmesiyle Korona virüsün bulaşma riski arttı. Kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirecek vatandaşlar Korona virüs ile burun buruna geliyor. Özellikle gençlerin taşıyıcı olması ve hastalıkla ilgili bir bulgu bulunmaması karşıda bulunan vatandaşlara bulaştırma riskini arttırıyor. Vatandaşın maske ve mesafeye özellikle kapalı alanlarda daha dikkatli olması gerektiğini uyaran uzmanlar, aşının önemini bir kez daha vurguladı.

"Aşılarımı olmadığım için köpekler gibi pişmanım"

Korona virüse yakalanmadan önce aşılarını olmadığını için 'köpekler gibi pişmanım' diyen 69 yaşındaki Niyazi Yalçın, "Şu anda imkanım olsa hepsini bir anda olurum. Şu anda çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Aşı olmayanlara tavsiyem, her neredeyseniz gelin aşınızı olun. Ben 15 gündür çocuklarımdan ayrıyım. Ailesini seven herkes aşısını olsun. Bütün sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Kendi dedeler, babaları gibi baktılar bana. Yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler" diye konuştu.

"Gençlerde maske ve mesafede gevşeme olduğunu görüyoruz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, gençlerde Korona virüs bulgularının çok görülmemesinden dolayı maske ve mesafede gevşemelerin olması, yaşlı ve kronik rahatsız hastaları tehlikeye attığını söyledi.

Yelken, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Salgın hala devam ediyor, bu iş bitmedi. Gençlerde her ne kadar yoğun bakıma yansımasa da servise gelen aşısız ve genç hastaların olduğunu biliyoruz. Kış aylarının gelmesi açık havadaki gezintileri kapalı ortamlara çekti. Kapalı alanda enfeksiyonun yayılımı daha hızlı olacağı için gençler bulgu olmaksızın, enfekte oluyorlar ve taşıyıcılar. Dolayısıyla kapalı alanlarda bu gençler daha hızlı enfeksiyon yayılımına neden oluyorlar. Kendileri çok etkilenmeseler de yaşlı ve riskli grubu hızla enfekte ediyorlar. Gençler arasında aşının az yapılıyor olması veya aşıya olan tepki nedeniyle bu salgını hala kontrol edemiyoruz. Aşı şu anda virüs için en önemli önlemlerden birisi. Maske ve mesafede de gevşeme olduğunu görüyoruz. Gençler özellikle maske ve mesafeye dikkat etmeksizin geziyorlar. Salgın bitene kadar biraz daha sabredip, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlere aşınızı olun, maske ve mesafeye son derece dikkat edin demek istiyorum."

69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı
69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı
69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı
69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı

COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Yelken, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 69 yaşındaki Niyazi amcanın 'aşı' pişmanlığı - Son Dakika


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