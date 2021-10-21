ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu - Son Dakika

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye yattığını, vakaların önemli bölümünün Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü bildirdi.

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