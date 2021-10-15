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"Ameliyatsız yüz germede cildin yapılanması 2 yıl sürüyor" - Son Dakika

"Ameliyatsız yüz germede cildin yapılanması 2 yıl sürüyor"

15.10.2021 13:39

Ameliyatsız iple yüz germe işleminin, doğal görünen sonuçlar yaratan düz ya da kılçıklı ameliyat iplikleri kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten Uzm. Dr.

Ameliyatsız iple yüz germe işleminin, doğal görünen sonuçlar yaratan düz ya da kılçıklı ameliyat iplikleri kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten Uzm. Dr. Figen Akın, "Ciltte ortalama 6 ay kalan ipler cilt altında eriyip kaybolur ancak cildin yenilenme, kırışıklıkların giderilmesi ve sarkmalara karşı etkisi devam eder. Bu yeniden yapılanma 2 yıl kadar sürer" dedi.

Örümcek ağı estetiğiyle daha güvenli ve çabuk sonuçlar görülebileceğini söyleyen Medicana Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için oldukça etkili bir yöntem olduğunu belirtti. İşlemin, iplerin kanül yardımıyla sarkan bölgelere yerleştirilerek askıya alınması yöntemi olarak da bilindiğini anlatan Uzm. Dr. Figen Akın, "İşlemde elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için alerji yapmayan ameliyat iplikleri kullanılıyor. İple yüz germe yönteminin en büyük avantajı ameliyatsız bir işlem olması. Genel anestezi gerektirmiyor. Üstelik oldukça kısa süreli bir işlem; yaklaşık 30-45 dakika kadar sürüyor" diye konuştu.

ETKİLİ OLDUĞU ALANLAR

Ciltte ortalama 6 ay kalan iplerin cilt altında eriyip kaybolduğunu ancak cildin yenilenme, kırışıklıkların giderilmesi ve sarkmalara karşı etkisinin devam ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Figen Akın, "Bu yeniden yapılanma 2 yıl kadar sürer. İple yüz germenin etkili olduğu alanlar; yanak bölgesine hacim kazandırma, çene hattının düzeltilmesi, kaş kaldırma, çene altındaki sarkmanın azaltılması, nazolabial çukurun (burundan dudağa uzanan çukurun) iyileştirilmesi. Bu işlem, çok yoğun sarkma ve oturmuş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için idealdir. Hem erkeklere hem kadınlara uygulanabilen örümcek ağı iple yüz germe işlemi genellikle 35 ila 60 yaş arası, daha genç ve dinamik görünmek isteyen ancak yüzünde çok ciddi elastikiyet kaybı yaşamadığından ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna ihtiyaç duymayan hastalara uygulanmaktadır. İşlem genel anesteziye gerek duyulmadan yalnızca lokal anestezi ile gerçekleştirilir" ifadelerini kullandı.

"ŞİŞLİK, KIZARIKLIK VEYA MORLUĞA KARŞI BUZ KOMPRESİ UYGULANMASI"

Hastaların uygulama sonrasında hemen günlük aktivitelerine dönebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Figen Akın, bu süre zarfından önce ağzın çok geniş açılması veya abartılmış mimiklerin yapılmasından ve işlemden 3 hafta sonrasına kadar yüzün ovuşturulmasından, yüz üstü yatmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Akın, 3 haftanın sonunda işlem gören bölgeleri normal olarak hareket ettirmeye başlanabileceğini, işlemin ardından ilk birkaç gün içerisinde bazı şişlik, kızarıklık veya morluklar olması doğal olarak karşılanmakta ve bunları azaltmak için buz kompresi uygulanmasını önerdi.


Ameliyatsız yüz germede cildin yapılanması 2 yıl sürüyor
Ameliyatsız yüz germede cildin yapılanması 2 yıl sürüyor

Ataşehir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Ameliyatsız yüz germede cildin yapılanması 2 yıl sürüyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ameliyatsız yüz germede cildin yapılanması 2 yıl sürüyor" - Son Dakika
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