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Kontrollü normalleşme ameliyatsız cilt germe operasyonlarını artırdı - Son Dakika

Kontrollü normalleşme ameliyatsız cilt germe operasyonlarını artırdı

07.10.2021 11:36
Kontrollü normalleşme ameliyatsız cilt germe operasyonlarını artırdı

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen estetik operasyonlar, sosyal hayatın yeniden canlanmasıyla hareketlendi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen estetik operasyonlar, sosyal hayatın yeniden canlanmasıyla hareketlendi. Kapanmaların sona ermesiyle özellikle ameliyatsız cilt gençleştirme ve sıkılaştırma operasyonlarına yönelik yoğun bir talep olduğuna dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, "Yaşımızı ele veren yüz, gıdı, diz kapağı ile üst kol bölgelerinde oluşan dezenformasyonların giderilmesine yönelik girişimler hız kazandı" dedi.

Pandeminin etkilerinin en çok hissedildiği 2020 yılı, estetik operasyonların da rafa kaldırıldığı bir dönem oldu. Bu süreçte planlanan estetik operasyonlar, sağlık kaygıları nedeniyle önceliğini yitirdi. Aşılamanın hız kazanması ile sosyal yaşamın yeniden hareketlenmesi, ertelenen estetik planlarını raftan indirdi. Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği (ASPS) tarafından yapılan ve Kovid-19 sırasındaki eğilimleri yansıtan ulusal tüketici araştırmasına göre 2020 yılında yapılan estetik operasyonlarda yüzde 15'e varan düşüşler yaşandı. Buna karşın 2021 yılında kadınların yüzde 35'i estetik operasyonlara sıcak yaklaşmaya başladı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, pandeminin ilk süreçlerinde yaşamın evlerden sürdürülmesine bağlı olarak görmezden gelinen cilt ve vücut deformasyonlarının sosyal yaşamın yeniden hareketlenmesiyle bir sorun olarak gün yüzüne çıkmaya başladığına dikkat çekti.

YAĞ ERİTME OPERASYONLARI POPÜLER HALE GELDİ

ASPS'nin araştırmasına göre yüz germe uygulamaları planlanan operasyonlardan en büyük payı almayı sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, "Kapanma döneminin yarattığı fiziksel değişimlerin bir an önce giderilmesine yönelik en etkili, ağrısız ve hızlı uygulamalar tercih ediliyor. Bu dönemde ameliyatsız cilt gençleştirme ve sıkılaştırma uygulamalarına yönelik bir eğilim söz konusu. Evde geçirilen zaman içerisinde alınan kilolar nedeniyle başta gıdı bölgesi olmak üzere tüm vücuda uygulanan yağ eritme operasyonları oldukça popüler hale geldi" diye konuştu.

HIZLA SOSYAL YAŞAMA KARIŞMA İSTEĞİ

Estetik operasyonlara yönelik talepte hızlı ve ağrısız çözümlerden faydalanarak sosyal hayata güvenle karışma arzusunun dikkat çekici olduğunu belirten Ulusal, "Ameliyatsız estetik operasyonlara yönelik eğilim giderek artıyor. Yüz germe, tüm vücudu sıkılaştırmanın dışında, yaşımızı ele veren en kritik bölgelerden olan diz kapağı, üst bacak ve üst kol gibi bölgelerdeki şikayetlerin giderilmesi için hızlı ve ağrısız çözümler sunan ameliyatsız estetik operasyonlar oldukça revaçta" dedi.

HİFU YERİNE LİFU TEKNOLOJİSİ

Gelişen teknolojiyle birlikte ameliyatsız cilt gençleştirme ve sıkılaştırma uygulamalarının daha etkili çözümler sunduğunu belirten Ulusal, "Yüz, boyun, gıdı, dekolte bölgelerinin yanı sıra vücudun farklı bölümlerinde yaş almaya bağlı olarak ortaya çıkan sarkma, ince kırışıklık, gibi cilt sorunlarına etki eden bir uygulama olan Hifu teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olan Lifu uygulamasını kliniğimize kazandırdık. Ultracell Q cihazı ile 10 yaş gençleştirmede ağrısız bir yöntem izleyerek daha hızlı sonuçlar elde edebiliyoruz. Gıdı ve yağ eritme, sıkılaşma, yüz germe ile diz kapağı, üst kol ve üst bacak bölgelerinde oluşan sorunlara karşı oldukça etkili sonuçlar alıyoruz. İyileşme sürecini hızlandırarak daha kısa sürede sosyal yaşama katılma avantajı sunuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.


Kontrollü normalleşme ameliyatsız cilt germe operasyonlarını artırdı
Kontrollü normalleşme ameliyatsız cilt germe operasyonlarını artırdı
Kontrollü normalleşme ameliyatsız cilt germe operasyonlarını artırdı

Plastik, Pandemi, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kontrollü normalleşme ameliyatsız cilt germe operasyonlarını artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrollü normalleşme ameliyatsız cilt germe operasyonlarını artırdı - Son Dakika
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