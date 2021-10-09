Üye Girişi
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

09.10.2021 14:25

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi genç kız toprağa verildi.

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi genç kız toprağa verildi.

Kovid-19 nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir (17), doktorların müdahalesine rağmen yoğun bakım ünitesinde 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç kızın cenazesi öğle vakti tarihi Ulu Cami'nde kılınan namazın ardından Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınları ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan, Güleşir'in kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.

Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi, Kütahya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın 14:54 Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine HDP'den ilk yanıt: Ne öneri oldu ne de veto Fatih'teki kütüphane, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor! Üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı 14:54 Fatih'teki kütüphane, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor! Üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü 14:42 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi 14:35 Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı 14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı 14:02 Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik 12:57 Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı 12:07 Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz
14:54 Fatih'teki kütüphane, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor! Üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı
14:36 Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı
14:33 Balkondan beton zemine düşen diş doktoru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
14:31 Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde
14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı
14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor
13:57 Çavuşoğlu, Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına ser tepki gösterdi: Doğruları söylemiyorlar
13:55 Dolar rekor üstüne rekor kırdı! Kur 8,97 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
13:54 Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi yalan çıktı! O da abur cubur seviyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz         
14:55
Büyük hayranı! Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı Büyük hayranı! Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın Muslera aşkı         
14:54
Mercedes ortayı yaptı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı golü attı! Temizlik araçlı paylaşıma efsane yanıt Mercedes ortayı yaptı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı golü attı! Temizlik araçlı paylaşıma efsane yanıt         
14:44
Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı Fenerbahçe'nin ertelenen 328 milyon liralık borcu kapıya dayandı         
14:37
Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde         
14:32
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür Bahçeli'den rektörün aracını kesen öğrencilere sert sözler: Bunlar ajan ve provokatördür         
13:05
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak         
12:36
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 15:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: Lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement