Medical Park Elazığ Hastanesi, Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneğiyle sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı - Son Dakika

Medical Park Elazığ Hastanesi, Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneğiyle sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı

ELAZIĞ - Medical Park Elazığ Hastanesi, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde mücadele eden Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneği ile sağlık sponsorluğu anlaşması yaptı.

Medical Park Elazığ Hastanesi, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde bulunan Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneği ile sağlık sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Hastanede düzenlenen imza törenine Medical Park Hastaneler Grubu Kurumsal Sponsorluklar ve Tanıtım Destek Müdürü Özgül Toprak ve Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneği Başkanı İhsan Tarakçı katıldı. Tarafların katıldığı imza töreni ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

Medical Park Hastaneler Grubu Kurumsal Sponsorluklar Tanıtım ve Destek Müdürü Özgül Toprak, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek kulüp yöneticilerine başarılar diledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi ile yaptıkları anlaşmadan dolayı mutlu olduğunu belirten Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneği Başkanı İhsan Tarakçı, "Özgül hanımın şahsında Medical Park yetkililerine teşekkür çok ediyorum. Bizler yeni bir kulübüz. Elazığ Basketbol Kulübü olarak bu sezon Basketbol Kadınlar 2'inci Liginde mücadele edeceğiz. Kasım ayının 20'inde resmen karşılaşmalar başlayacak. Bu süre zarfında biz her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Bu hazırlıklar içerisinde en önemli etkenlerden biri de sporcuların sağlık konusudur. Bu çerçevede sağlık sektöründe köklü bir marka olan ülkemizin en yaygın sağlık gruplarından Medical Park ile sağlık sponsorluğunu imzalamış bulunuyoruz" dedi.