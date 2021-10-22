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Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi - Son Dakika

Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi

22.10.2021 11:43

Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi Medical Park Elazığ Hastanesi, 2010 yılından beri sağlık sponsoru olduğu Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile 'Sağlık Hizmetleri Sponsorluk Sözleşmesi' imzalayarak anlaşmayı yineledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi

ELAZIĞ - Medical Park Elazığ Hastanesi, 2010 yılından beri sağlık sponsoru olduğu Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile 'Sağlık Hizmetleri Sponsorluk Sözleşmesi' imzalayarak anlaşmayı yineledi.

Elazığ'ın süper lig ekibi ESYSK kadın hentbol takımı ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında, tüm sağlık hizmetlerini kapsayan sponsorluk anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında hastanede imza töreni düzenlendi. Törene, ESYSK Kulüp Başkanı ve antrenörü İsmail Bayraktar, hentbol takımının oyuncuları, Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Tokgöz ve Medical Park Hastaneler Grubu Kurumsal Sponsorluklar ve Tanıtım Destek Müdürü Özgül Toprak katıldı.

Medical Park Elazığ Hastanesinin her daim yanlarında olduğunu dile getiren Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, "Bugün burada yine Medical Park Elazığ Hastanesi ile birlikte bir sağlık sponsorluğu protokolünü imzalıyoruz. Bu bizim için bir ilk değil. 2010 yılından beri beraber çalıştığımız ve yolda bütün zorlukları beraber aştığımız bir kurumla beraberiz. 2010'dan bu yana kız çocuklarımızı spor sayesinde topluma kazandırıyoruz. En büyük paydaşımız da Medical Park Elazığ Hastanesi oldu. Sağlığımızdan onlar sorumlu, her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Tokgöz ise "Anlaşmanın kurumumuz ve kulübümüz adına her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Hentbol kulübümüzün, kızlarımızın başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha güzel yerlerde kendilerini görmek isteriz. Her iki kuruma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı.

Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi
Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi
Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi
Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi

Spor Toto Süper Lig, Medical Park, Hentbol, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Medical Park Elazığ Hastanesi, ESYSK ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yineledi - Son Dakika


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