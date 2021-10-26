Prof. Dr. Bilge: Vaka sayılarının azaltılmasında en güçlü silahımız aşılar - Son Dakika

ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Covid-19 ve grip aşılarının sağlığın devamlılığı açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Özellikle grip nedeniyle yoğun bakım yatağı ihtiyacı olabilecek hastalar, Covid-19 nedenli yoğun bakım yatışları ile birlikte sağlık sistemine ek yük getirecektir. Vaka sayılarının azalmasına ihtiyacımız var ve bunun için aşılar en güçlü silahımız" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Covid-19 ve grip aşısı olmanın ciddi hastalıkları ve ölümleri önlemede en etkin çözüm olduğunu söyledi. Covıd-19 aşılarının virüsün şu anda dolaşımda olan tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Bilge, "Grip aşıları ise her yıl dolaşacağı belirlenen grip türlerini önlemek için yapılmıştır. Bu nedenle her yeni yıl bir aşı geliştirilir. Elimizde ki bilgilere göre bu aşıları olmak ciddi hastalıklardan korunmayı ve hastalığa yakalandığı zaman da kişinin hafif atlatmasını sağlamaktadır. Bu aşıları olmak sağlık sisteminin devamlılığına ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

DÜNYADA GRİP VE COVİD-19 HASTALARININ YOĞUNLAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYORBu yıl dünyada Covid-19 ve grip nedeniyle çok fazla kişinin hasta olabileceğinin tahmin edildiğini belirten Bilge, sağlık sisteminin daha fazla yoğunlaşacağını ve bu nedenle de koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra aşıların da önemli olduğunu ifade etti. Bilge, şunları söyledi:

"Özellikle grip nedeniyle yoğun bakım yatağı ihtiyacı olabilecek hastalar Covid-19 nedenli yoğun bakım yatışları ile birlikte sağlık sistemine ek yük getirecektir. Uzmanlar özellikle bu yıl gribin güçlü bir geri dönüş yapabileceği konusunda endişeliler. Tüm sağlık çalışanlarımız ve hastanelerimiz artık pandemi dalgalanmalarını nasıl yöneteceklerini öğrendiler fakat vaka sayılarının azalmasına ihtiyacımız var ve bunun için aşılar en güçlü silahımız. Aşılanarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vakaları azaltabilir ve yeni varyant oluşumunu önleyebiliriz. Bu kurallara uymayanlar hem hastalıkların yayılmasına hem de yeni varyantların oluşmasına neden olabilirler. Bu nedenle aşı hakkı tanımlanan kişileri tam doz Covid-19 aşısı ve grip aşısını olmaya davet ediyorum. Endişe yok, tedbir var."