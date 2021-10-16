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Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı - Son Dakika

Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı

16.10.2021 17:14

Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta: "Sağlık çalışanlarımızın, sağlıkları tehlikeli şekle geldiği için şehir merkezindeki aşı çadırını kaldırıyoruz;

Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı

Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta:

"Sağlık çalışanlarımızın, sağlıkları tehlikeli şekle geldiği için şehir merkezindeki aşı çadırını kaldırıyoruz; aynı şekilde tüm tesislerimizde aşı faaliyetleri devam edecek"

"Stadyumlarda yüzde 50 olan seyirci kapasitesinin yüzde 75'lere çıkarılmasını önerdik"

"TURKOVAC aşı çalışmalarımıza Pazartesi günü itibariyle başlayacağız"

TRABZON - Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, stadyumlarda yüzde 50 olan doluluk oranının yüzde 75'lere çıkarılması için Sağlık Bakanlığına öneride bulunduklarını söyledi.

Ciddi bir duyarlılık ve ivmeyle beraber aşı rakamlarını yukarıya çektiklerini belirten Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, hava koşulları nedeniyle şehir merkezinde bulunan aşı çadırının faaliyetlerini sağlık çalışanlarının sağlıklarını tehlikeye atmamak için bugün itibariyle durduklarını ifade etti. Atatürk Alanında bulunan aşı çadırı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Hakan Usta, aşı oranında il olarak yüzde 75'leri yakaladıklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ciddi bir duyarlılıkla bir ivmeyle beraber aşı rakamlarını yukarıya doğru çekmeye devam ediyoruz. Yüzde 75'lere il olarak yaklaştık Ortahisar ilçesi olarak yüzde 75'i geçtik. Bir iki ilçemiz daha var böyle yüzde 75'i geçtiğimiz. İnşallah yarın itibarıyla tüm şehir olarak yüzde 75'i geçmiş olacağız. Burada önemli olan sağlık çalışanlarımız. Özverili bir şekilde hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu noktada hizmet veriyorlardı. Hava koşuları, sağlık çalışanlarımızın sağlıklarını tehlikeli şekle geldiği için artık bu noktada faaliyetimizi bugün itibariyle durdurmuş oluyoruz ama aynı şekilde tüm tesislerimizde devam edecek. Aile hekimlerinde, hastanelerimizde ve ilçe müdürlüklerimizde devam ediyoruz. Vatandaşlarımız buradan aşı faaliyetlerimizin bittiğini çıkarmasın o bizi üzer. Asıl olan buradaki sıhı koşullardan dolayı sağlık çalışanlarımızı tehlikeye atmama dürtüsünden dolayı faaliyetimizi durduruyoruz. Tüm aşı faaliyetimiz yüzde 75'i geçse de devam edecek. İnşallah tüm fertlerimiz antikor oluşturana kadar, bu hastalıktan kendilerini koruyacak şekle gelene kadar faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

"Bakanlığa stadyumlardaki doluluk oranının yüzde 50'den yüzde 75'lere çıkarılması için öneride bulunduk"

Dr. Hakan Usta, stadyumlardaki yüzde 50'lık doluluk oranının yüzde 75'lere çıkarılması için öneride bulunduklarını belirterek, "Biz sürekli toplu faaliyetlerle alakalı olarak uyarılarda bulunuyoruz. Dışarıda veya içerde insanların maske ve mesafe kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu maç içinde geçerli diğer ortamlar içinde geçerli. Yarın ki maçla alakalı olsun diğer maçlarla alakalı olarak ta Sağlık Bakanlığına teklifte bulunduk. Özellikle futbol müsabakalarında aşılı olanları maçlara aldığımız için sayı yüzde 50'den yüzde 75'lere çıkarılabilir diye bir öneride bulunduk. Aşının teşviki anlamında bu bir ses getirir veya talep görür anlamında ortaya bir yaklaşım koyduk ve bu anlamda da bakanlığımızın değerlendirmesine bunu sunduk. İnşallah uygun görülürse maçlara daha fazla kişinin aşılanarak gitmesi ve oradaki kurallara uymak koşuluyla da güzel maçlar seyredilmesini sağlamış oluruz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TURKOVAC aşısı ile ilgili çalışmalarımıza Pazartesi günü başlıyoruz"

TURKOVAC aşılarının dün akşam itibarıyla Trabzon'a geldiğini kaydeden Usta. "İnşallah Pazartesi itibarıyla faaliyetlerimize başlıyoruz. TURKOVAC aşıları iki doz sinovac olmuş üzerinden en az 3 ay geçmiş kişilerde uygulama yapılacak. 18-60 yaş aralığında olan ve belli kriterlere uyan kişilere yapılacak. Bu bir faz 3 çalışması ama faz 2 ve faz 1 çalışmalarından başarılı bir şekilde çıkmış olan bir Türk aşımızı var. Bunun yapılmasını sağlayacağız. Türkiye'de 40 kadar merkezde bu uygulama yapılıyor. Bunlardan biride biz oluyoruz. İnşallah bu çalışmaya ışık tutup bu çalışmanın sonucunda da TURKOVAC'ın yapılabilir hale gelmesine bizde ön ayak olmuş olacağız. Bu çalışmanın içerisinde rol alarak kendimizle ve ülkemizle gurur duyar hale geleceğiz. Bizim tespit ettiğimiz rakamlar yüksek ama bu çalışmada bize düşen rakam 185 biz o kadar aşıyı yapacağız. Yedekle bir şekilde davetleri oluşturacağız. Kriterlere en uygun kişilere davet edeceğiz. 1-2 gün içinde çalışmaları tamamlayıp bakanlığımıza sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı
Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı
Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı
Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı

COVIRAN Bereket, Pazartesi, TURKOVAC, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da aşı oranında yüzde 75'lere ulaştı - Son Dakika
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