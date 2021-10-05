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Son dakika haber! Trabzon'da geçen ay Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin büyük bölümü aşısız - Son Dakika

Son dakika haber! Trabzon'da geçen ay Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin büyük bölümü aşısız

05.10.2021 13:02

Son dakika haberi... Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, eylül ayında 200'e yakın vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiklerini belirterek, "Bunların yüzde 80'i aşısız veya aşısı tam yapılmamış olanlar.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, eylül ayında 200'e yakın vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiklerini belirterek, "Bunların yüzde 80'i aşısız veya aşısı tam yapılmamış olanlar." dedi.

Usta, AA muhabirine, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre ilk sıralarda yer alan Trabzon'da, salgınla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, bu noktada aşılama çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Trabzon'da son dönemde vaka sayılarının arttığını ifade eden Usta, kurallara daha sıkı uyulmasıyla vaka sayılarının düşmesini arzu ettiklerini dile getirerek, aşının, salgınla mücadelede en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Usta, kentte mayıs ayına göre ağustos, eylülde aşılamanın etkisiyle hastaneye yatanların sayısının düştüğüne dikkati çekti.

Hakan Usta, aşı olanların da Kovid-19'a yakalanma ihtimali olduğunu göz ardı etmediklerini ancak rakamların Kovid-19 geçiren aşılılarda hastane periyotlarının olmadığını gösterdiğini belirterek, "Bu önemli bir artı değer. Eylül ayında maalesef ki 200'e yakın vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Bunların içerisinde yüzde 80'i aşısız veya aşısı tam yapılmamış olanlar. Yüzde 20'sinde aşılı olanlar var ama burada da yüksek yaş grubu, 80 yaş ortalaması karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

"12-15 yaş arası grubunda aşılama oranımız yüzde 25"

Eğitim-öğretimin daha sağlıklı işleyebilmesi için 12-15 yaş grubundaki nüfusun aşılanma oranının artmasını beklediklerine işaret eden Usta, "Maalesef birinci doz uygulama olarak baktığımızda 12-15 yaş arası grubunda aşılama oranımız yüzde 25. Bu, düşük bir oran. Bunun daha yukarılara gelmesi gerekiyor. Özellikle biz çocuklara şu gözle de bakıyoruz; okuldan eve, evden okula taşıyıcı da oluyorlar. Dolayısıyla hem okuldaki diğer öğrencileri korumak hem de evdeki aile fertlerini korumak adına çocukların aşılanmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberinin güncellendiğini anımsatarak, temaslı olup da semptom göstermeyen öğrencilerden 5'inci gün test alındığını, negatif çıkanların okula devam ettiğini kaydetti.

Vatandaşlardan maske ve mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda hassasiyet beklediklerini vurgulayan Usta, "Özellikle kapalı alanlara çokça girmeye başladık artık. Zaten açık alandayken bu kadar vaka yaşıyorsak kapalı alandayken daha çok vaka olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla her ortamda, her koşulda maske-mesafe kuralına uyulmasını istiyoruz." dedi.

Son dakika haber! Trabzon'da geçen ay Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin büyük bölümü aşısız
Son dakika haber! Trabzon'da geçen ay Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin büyük bölümü aşısız
Son dakika haber! Trabzon'da geçen ay Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin büyük bölümü aşısız
Son dakika haber! Trabzon'da geçen ay Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin büyük bölümü aşısız

İl Sağlık Müdürü, Hastane, Trabzon, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Trabzon'da geçen ay Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin büyük bölümü aşısız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Trabzon'da geçen ay Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin büyük bölümü aşısız - Son Dakika
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