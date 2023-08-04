Hakkari'de baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin tümörü olduğunu öğrenen kadın ameliyat sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hakkari'de baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin tümörü olduğunu öğrenen kadın ameliyat sonrası hayatını kaybetti

04.08.2023 11:00

Hakkari'de baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu belirlenip, ameliyat edilen Şilan Temel (26), yaşamını yitirdi. Şilan Temel'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'de baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu belirlenen Şimal Temel, ameliyata alındı. Bir süre hastanede tedavi gören Temel, yaşamını yitirdi.

DİŞ DOKTORU YÖNLENDİRDİ

Berçelan Mahallesi'nde oturan Şilan Temel, bir süre önce baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Temel'in dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde Temel'in beyninde tümör olduğu belirlenip ameliyat edildi.

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HAYATA TUTUNAMADI

Bir süredir hastanede tedavisi gören Şilan Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şilan Temel'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, Hakkari, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hakkari'de baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin tümörü olduğunu öğrenen kadın ameliyat sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin tümörü olduğunu öğrenen kadın ameliyat sonrası hayatını kaybetti - Son Dakika
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