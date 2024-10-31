HAL Robotu İstanbul\'da Tanıtıldı

Sağlık

Japon teknoloji markası CYBERDYNE kurucusu akademisyen Prof. Dr. Yoshiyuki Sankai tarafından geliştirilen ve MS, omurilik yaralanmaları, serebral palsi, yaşlılık, spor yaralanmaları gibi nöromüsküler hastalıkların tedavisinde kullanılan Giyilebilir Robot (HAL) İstanbul 'da düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Türkiye 'deki Berton Robotik ile yapılan iş birliği ile HAL, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu 'daki hastaların tedavisinde de kullanılacak. Etkinlikte bu teknolojiden faydalanan hastalar da yer aldı. HAL'in tanıtımı için Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Yoshiyuki Sankai, insanlara faydalı işler yapmanın hayali olduğunu vurgulayarak " Teknoloji sağlıklı yaşam için, gençleri, yaşlıları ve uzun saatler çalışan kişileri destekliyor" dedi.

Türkiye'nin robot teknolojisini Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlere ulaştırmada merkez üssü olacağını söyleyen Berton Robotik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülnihal Sezer, "Hedefimiz, Türkiye'yi ticaretin ötesinde akademik ve bilimsel bir üs haline getirmek. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, bu teknolojinin yaygınlaşmasında büyük rol oynayacak" dedi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Diagenics Ar-Ge ve Berton Robotik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülnihal Sezer ve CYBERDYNE'in kurucusu Prof. Dr. Yoshiyuki Sankai'nin yanı sıra çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı. Prof. Dr. Sankai HAL teknolojisi hakkında yaptığı sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda Türkiye'nin bu teknoloji ile Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu'ya sağlık hizmetleri sunan bölgesel bir eğitim ve tedavi merkezi olma konumunu üstleneceği vurgulanırken HAL'in uygulamalı kullanımı da davetlilere gösterildi.

NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

MS, omurilik yaralanmaları, serebral palsi, yaşlılık, spor yaralanmaları gibi nöromüsküler hastalıkların tedavisinde kullanılarak hastaların kaybettikleri hareket yetilerini geri kazanmalarına yardımcı olan HAL teknolojisi vücudun sinir sinyallerini okuyarak kasları destekleyen, giyilebilir bir robotik dış iskelet görevi görüyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı versiyonlarıyla faaliyette olan teknoloji Türkiye'deki özel hastanelerde kullanılmaya başlandı.

SANKAI: SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN GENÇLER, YAŞLILAR VE UZUN ÇALIŞMA SAATLERİNE MARUZ KALAN BİREYLERİ DESTEKLİYOR

Çocukluk hayalinin insanlara her yaşta yardımcı olabilecek bir teknoloji geliştirmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sankai, HAL teknolojisinin gençler, yaşlılar ve uzun çalışma saatlerine maruz kalan bireyler için sunduğu faydalardan da bahsetti. Sankai, "Bu teknoloji gençlerde olduğu kadar yaşlılarda da etkilidir. Özellikle uzun çalışma hayatı olan bireylerde bel ağrısı ve fıtık gibi ömür boyu sürebilecek rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olabiliyor. Günlük yaşamda da büyük destek sunuyor; örneğin evde yaşlı bakımı yapanlar ya da fiziksel yük taşıyan kadınlar için bel yükünü hafifletiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Sankai, HAL teknolojisinin global olarak da geniş bir alanda benimsendiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar 20 ülkede tıbbi cihaz olarak kullanım izni aldı ve yeni bir tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor. Almanya ve Malezya gibi ülkelerle iş birliği yapıyoruz; Malezya'da 15,6 hektarlık bir Cybernicx merkezi kuruluyor ve yılsonunda tamamlanması planlanıyor. Bu merkezden başka iki tane daha açılacak. Tayvan ve Amerika'da da kullanımda, ve insanlar büyük bir ilgiyle karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Sankai, bu teknolojinin Türkiye'de uygulanmaya başladığını ve komşu ülkelere de yaymak istediklerini belirterek şunları ekledi:

"Bölgedeki yeniliklere açık insan kaynakları ile iş birliğini önemsiyoruz. Türkiye'nin bu teknolojiye olan ilgisi, bölgedeki komşu ülkeler için de örnek teşkil edecek."

SEZER: TÜRKİYE GİYİLEBİLİR ROBOT TEKNOLOJİSİNDE BÖLGESEL MERKEZ OLACAK

Diagenics Ar-Ge ve Berton Robotik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülnihal Sezer, Türkiye'nin giyilebilir robot teknolojisinde bölgesel bir merkez haline gelmesi için önemli adımlar attıklarını belirtti. Türkiye'nin bu alanda öncü olmasının hem akademik hem ticari anlamda büyük fırsatlar sunacağını ifade eden Sezer, "Bu teknoloji sadece bir robot değil, bu bir cyborg. Kullanıcıyla senkronize hareket ederek düşünce gücüyle çalışıyor. Düşündüğünüz anda sizinle birlikte hareket edebiliyor. Vücudunuza giydirildiğinde sinir sistemlerinizi harekete geçiriyor. Dünyada FDA onayını yaklaşık 25 hastalık için aldı ve şu an Türkiye'de iki özel hastanede hizmet veriyor. Bu cihazla fizyoterapistlerimizi yetiştiriyoruz ve toplumda geniş çapta farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz, bu projeyi Türkiye merkezli olarak Japonya ile geniş kitlelere ulaştırmak" dedi.

Sezer, Türkiye'nin genç nüfusuna güvendiğini ve bu gençlerin projeye uluslararası katkı sağlayacağını vurgulayarak, İtalya ile yapılan uluslararası anlaşmalar sayesinde genç fizyoterapistlere ve spor öğrencilerine uluslararası sertifika vereceklerini belirterek, "Hedefimiz, Türkiye'yi ticaretin ötesinde akademik ve bilimsel bir üs haline getirmek. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, bu teknolojinin yaygınlaşmasında büyük rol oynayacak" diye konuştu.

Cyberdyne ile Türkiye arasındaki iş birliğine dikkat çeken Sezer, Türkiye'nin aynı zamanda Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler için bir eğitim merkezi olacağını kaydetti. Devlet desteğiyle bu alanda çalışanları eğiterek sağlam bir altyapı oluşturmak istediklerini belirten Sezer, "Türkiye'yi ileri sağlık teknolojilerinde bölgenin lideri yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKYÜREK: ARTIK TOPUKLU AYAKKABI BİLE GİYEBİLİYORUM

2007 yılından beri MS hastalığı ile mücadele ettiğini belirten 48 yaşındaki Canan Akyürek, yıllardır yürüme zorluğu ve denge sorunları yaşadığını, HAL teknolojisiyle iyileştiğini ve hayatının değiştiğini söyledi. Akyürek, "2007 yılından beri MS hastasıyım. Hastalığım nedeniyle yaklaşık 10 yıldır yürüme bozukluğu çekiyordum. Merdiven çıkarken ve inerken zorluk yaşıyordum, sağ bacağımı sürükleyerek yürümek zorundaydım. Dengemi kaybedip durduk yere düşüyordum. HAL cihazıyla tanıştıktan sonra 3,5 aylık bir tedavi sürecinin sonunda çok rahat merdiven çıkabiliyorum ve yürüyebiliyorum. Artık topuklu ayakkabı bile giyebiliyorum, hayatım değişti" dedi.

ROBOTUN İŞLEYİŞİ DAVETLİLERE SERGİLENDİ

Prof. Dr. Sankai'nin ana konuşmacı olarak HAL teknolojisinin nörorehabilitasyonda sunduğu çözümleri tanıttığı 'Cybernicx Future: Geleceğe Adım' panelinde HAL robotunun pratik işleyişi de uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.