Halk sağlığı uzmanından "Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Halk sağlığı uzmanından "Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması" uyarısı

25.07.2022 11:59
Halk sağlığı uzmanından "Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması" uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, Kovid-19'un yeni varyantının açık havadaki yakın temasta bile hızla bulaşabildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, Kovid-19'un yeni varyantının açık havadaki yakın temasta bile hızla bulaşabildiğini söyledi.

Ekuklu, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayılarının tüm dünyada artış gösterdiğini belirtti.

Vaka artışında virüsün düzenli biçimde yeni varyantlar geliştirmesinin etkili olduğunu anlatan Ekuklu, yeni varyantın yapılan aşılara dirençli olabileceğinden kuşkulanıldığını ifade etti.

Son dönemde Kovid-19 semptomlarının, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrettiğini dile getiren Ekuklu, şöyle devam etti:

"İnsanların, 'Klima önünde durdum, soğuk içtim, yaz nedeniyle üşüttüm galiba' diye bunu Kovid-19 gibi düşünmemeleri, dolayısıyla teması kesmemeleri, çevrelerindeki insanlara bulaştırmaları gibi birtakım yeni durumlarla karşı karşıyayız. Salgının önüne geçmek için kişisel korunma yöntemlerini eskisi gibi uygulamaya devam etmemiz lazım. Hızla, özellikle kapalı alanlarda yeniden maske kullanımına dönmek gerekir. En etkili yöntemlerden bir tanesi bu."

Ekuklu, zamanı gelen kişilerin hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırması gerektiğini vurguladı.

Yeni varyantın bulaşıcılığının öncekilere oranla çok yüksek olduğunun altını çizen Ekuklu, şunları kaydetti:

"Yazın bulaşın azalmasının temel nedenlerinden bir tanesi açık hava. Dolayısıyla kışın olduğu gibi kapalı ortamlarda, yakın temas vesaire riski ortadan kalkıyor. Ama şimdi yeni varyantlarda görüyoruz, örneğin plajda yan yana yakın mesafede oturanlara bile bulaşabiliyor, açık hava olmasına rağmen. Yakın temasta olunduğunda halihazırdaki varyantlar bulaşıyor, açık havada bile olsa. Bu da yeniden dikkatli olmamızı gerektirecek bir durum. Solunum yolu enfeksiyonu, farenjit gibi düşünülen birtakım semptomlarda Kovid-19'un da akla gelmesi lazım."

Prof. Dr. Ekuklu, kronik rahatsızlığı olanların koruma önlemlerine daha fazla dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Edirne'de antibiyotik direncini tespit eden 'Hızlı Tanı Kiti' geliştirildi Edirne'de antibiyotik direncini tespit eden 'Hızlı Tanı Kiti' geliştirildi
Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Halk sağlığı uzmanından 'Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması' uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
11:43 Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:36 Cani kocadan 'şeytan' savunması! Karısını boğarak hastanelik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 12:16:46. #1.13#
SON DAKİKA: Halk sağlığı uzmanından "Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement