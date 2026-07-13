Hamilelikte Vitamin ve Mineral Desteği

Hamilelik sürecinde anne adaylarının sağlıklı beslenmesi kadar doğru vitamin ve mineral desteği alması da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, gebelik döneminde bazı vitamin ve minerallere olan ihtiyacın arttığını belirterek, özellikle folik asit, demir, D vitamini, kalsiyum ve omega-3 desteğinin bebeğin sağlıklı gelişiminde önemli rol oynadığını ifade ediyor.

Samsun Büyük Anadolu Darıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nisa Gizem Yıldırım, gebelikte dengeli beslenmenin temel unsur olduğunu belirterek, "Bu özel dönemde anne adaylarının ihtiyaç duyduğu bazı vitamin ve mineraller yalnızca besinlerle yeterli düzeyde karşılanamayabilir. Bu nedenle doktor önerisiyle uygun takviyelerin kullanılması önemlidir" dedi.

Gebelikte en önemli vitaminlerin başında folik asidin geldiğini belirten Yıldırım, folik asidin bebeğin beyin ve omurilik gelişiminde önemli görev üstlendiğini söyledi. Gebelik planlayan kadınların hamilelikten en az bir ay önce folik asit kullanımına başlamasının önerildiğini aktaran Yıldırım, genellikle günlük 400 mikrogram folik asit desteğinin yeterli olduğunu ifade etti.

Gebelikte kan hacminin bebeğe yeterli oksijen ve besin taşınabilmesi için yaklaşık yüzde 50 oranında arttığını ifade eden Yıldırım, "Artan kan hacmiyle birlikte daha fazla kırmızı kan hücresine ihtiyaç duyulur. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için ise demir temel minerallerden biridir. Yetersiz demir alımı, gebelikte kansızlığa yol açabilir. Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi şikayetlerin yanı sıra erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskini de artırabilir" diye konuştu.

Gebelikte günlük demir ihtiyacının yaklaşık 27 miligrama yükseldiğini belirten Yıldırım, "Kırmızı et, kümes hayvanları ve baklagiller önemli demir kaynaklarıdır ancak gebelikte artan ihtiyacı yalnızca beslenmeyle karşılamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle doktor önerisiyle, özellikle gebeliğin ikinci trimesterinden itibaren demir desteği gerekebilir" ifadelerini kullandı.

"Kalsiyum ve D vitamini bebeğin kemik gelişimi için birlikte çalışıyor"

Kalsiyum ve D vitamininin bebeğin kemik ve diş gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldırım, "Kalsiyum bebeğin iskelet sisteminin temel yapı taşlarından biridir. Anne yeterli kalsiyum almadığında bebeğin ihtiyacı annenin kemik depolarından karşılanabilir. Bu durum uzun vadede anne kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir. D vitamini ise kalsiyumun vücutta etkin şekilde kullanılmasını sağlar" şeklinde konuştu.

Gebelikte günlük yaklaşık 1000 miligram kalsiyum ve 600 IU D vitamini alınmasının hedeflenmesi gerektiğini belirten Yıldırım, süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerin kalsiyum açısından zengin kaynaklar olduğunu, D vitamini için ise güneş ışığının önemli bir kaynak olduğunu ancak gerektiğinde takviyelerin doktor kontrolünde kullanılabileceğini söyledi.

"Omega-3 bebeğin beyin ve göz gelişiminde kritik öneme sahip"

Omega-3 yağ asitlerinden özellikle DHA'nın bebeğin beyin ve göz gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Somon gibi yağlı balıklar güçlü DHA kaynaklarıdır. Ancak gebelikte cıva riski nedeniyle balık seçimine dikkat edilmelidir. Bu nedenle güvenilir kaynaklardan elde edilen omega-3 takviyeleri de tercih edilebilir. Ceviz gibi besinler de bitkisel omega-3 kaynakları arasında yer alır" dedi.

"Prenatal vitaminler birçok önemli besin öğesini içeriyor"

Gebelik döneminde kullanılan prenatal vitaminlerin yalnızca birkaç besin öğesiyle sınırlı olmadığını belirten Yıldırım, "İyi formüle edilmiş prenatal vitaminlerde iyot, B6 ve B12 gibi önemli vitamin ve mineraller de bulunabilir. İyot, bebeğin tiroit fonksiyonları ve beyin gelişimi için kritik öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

B vitaminlerinin enerji üretimi ve hücre gelişiminde görev aldığını söyleyen Yıldırım, "B6 vitamini özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde görülen mide bulantılarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Kurubaklagiller, muz ve avokado iyi B6 kaynakları arasındadır. B12 vitamini ise sinir sistemi gelişimi ve kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir. Yumurta ve lor peyniri, kahvaltılarda tercih edilebilecek güçlü B12 kaynaklarıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gebelik döneminde vitamin ve mineral ihtiyacının kişisel özelliklere göre değişebileceğini belirterek, "Takviye kullanımı mutlaka doktor ve diyetisyen önerisi doğrultusunda planlanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. - KOCAELİ