Hantavirüs Salgını: MV Hondius Gemi Tahliyesi Tamamlandı

Hantavirüs salgını yaşanan Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius, son yolcuların da tahliye edilmesinin ardından İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan ayrıldı.

Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisindeki son yolcular ve bazı mürettebat üyeleri, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda yer alan Tenerife'de gemiden ayrıldı. Yolcu ve mürettebattan oluşan 28 kişilik son tahliye grubu, Tenerife'deki Granadilla Limanı'na yanaşan gemiden inerek, Hollanda'ya gitmek üzere havalimanına transfer edildi. Gemiden ayrılan son altı kişilik grupta ise başlangıçta Avustralya'ya uçmaları planlanan ancak daha sonra Hollanda'ya giden uçağa aktarılan yolcular yer aldı. Gemi, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrılarak, dezenfekte edilmek üzere Hollanda'ya doğru yola çıktı. Bu kapsamda gemide kalan 26 mürettebat üyesi de Hollanda'nın Rotterdam şehrine doğru yolculuğa devam etti.

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, geminin liman bölgesindeki şiddetli rüzgarlar ve denizdeki olumsuz şartlar nedeniyle İspanya Denizcilik İdaresi'nin tavsiyesi üzerine sadece bir saatliğine limana yanaştığını söyledi. Bunun yolcular ve personelin güvenliği için yapıldığını söyleyen Garcia, tahliye operasyonunun "bütünüyle güvenli şartlar altında gerçekleştirildiğini" ifade etti.

Tahliye edilenlerin tamamının Tenerife'den ayrılmasının ardından İspanyol makamları, tahliye edilenlerin bulunduğu alanlarda kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Geminin kaptanı teşekkür mesajı yayınladı

Tahliye süreci sona yaklaşırken geminin kaptanı Jan Dobrogowski de görüntülü bir teşekkür mesajı yayınladı. Kaptan Dobrogowski, "Bu şartlar altında gerek yolcular gerek mürettebat açısından bundan daha iyi bir insan grubuyla seyir yapabileceğimi hayal edemezdim" ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Yolcular psikolojik çöküş yaşadı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada gemideki yolcuların psikolojik çöküş yaşadıklarını söyledi. Yolcuların gemide izole edilmemesi kararının "en iyi seçenek" olduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Bazıları yolcuların gemide izole olabileceklerini söyledi ama bunun zalimce olduğunu düşünüyorum" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, "Hayal edebileceğiniz üzere bazı yolcular psikolojik çöküşler yaşadı. Küçük bir alanda haftalarca kalmak çok zor. Bunun onları zihinsel olarak nasıl etkilediğini tahmin edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Tenerife'de geminin limandan ayrılmasından sonra basına yaptığı açıklamada ise bunun yeni bir Covid salgını olmadığını ve riskin düşük olduğunu söyledi. - KANARYA ADALARI