Hantavirüs Salgını: MV Hondius Gemi Tahliyesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüs Salgını: MV Hondius Gemi Tahliyesi Tamamlandı

12.05.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisi, hantavirüs salgını nedeniyle son yolcularını tahliye etti.

Hantavirüs salgını yaşanan Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius, son yolcuların da tahliye edilmesinin ardından İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan ayrıldı.

Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisindeki son yolcular ve bazı mürettebat üyeleri, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda yer alan Tenerife'de gemiden ayrıldı. Yolcu ve mürettebattan oluşan 28 kişilik son tahliye grubu, Tenerife'deki Granadilla Limanı'na yanaşan gemiden inerek, Hollanda'ya gitmek üzere havalimanına transfer edildi. Gemiden ayrılan son altı kişilik grupta ise başlangıçta Avustralya'ya uçmaları planlanan ancak daha sonra Hollanda'ya giden uçağa aktarılan yolcular yer aldı. Gemi, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrılarak, dezenfekte edilmek üzere Hollanda'ya doğru yola çıktı. Bu kapsamda gemide kalan 26 mürettebat üyesi de Hollanda'nın Rotterdam şehrine doğru yolculuğa devam etti.

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, geminin liman bölgesindeki şiddetli rüzgarlar ve denizdeki olumsuz şartlar nedeniyle İspanya Denizcilik İdaresi'nin tavsiyesi üzerine sadece bir saatliğine limana yanaştığını söyledi. Bunun yolcular ve personelin güvenliği için yapıldığını söyleyen Garcia, tahliye operasyonunun "bütünüyle güvenli şartlar altında gerçekleştirildiğini" ifade etti.

Tahliye edilenlerin tamamının Tenerife'den ayrılmasının ardından İspanyol makamları, tahliye edilenlerin bulunduğu alanlarda kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Geminin kaptanı teşekkür mesajı yayınladı

Tahliye süreci sona yaklaşırken geminin kaptanı Jan Dobrogowski de görüntülü bir teşekkür mesajı yayınladı. Kaptan Dobrogowski, "Bu şartlar altında gerek yolcular gerek mürettebat açısından bundan daha iyi bir insan grubuyla seyir yapabileceğimi hayal edemezdim" ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Yolcular psikolojik çöküş yaşadı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada gemideki yolcuların psikolojik çöküş yaşadıklarını söyledi. Yolcuların gemide izole edilmemesi kararının "en iyi seçenek" olduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Bazıları yolcuların gemide izole olabileceklerini söyledi ama bunun zalimce olduğunu düşünüyorum" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, "Hayal edebileceğiniz üzere bazı yolcular psikolojik çöküşler yaşadı. Küçük bir alanda haftalarca kalmak çok zor. Bunun onları zihinsel olarak nasıl etkilediğini tahmin edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Tenerife'de geminin limandan ayrılmasından sonra basına yaptığı açıklamada ise bunun yeni bir Covid salgını olmadığını ve riskin düşük olduğunu söyledi. - KANARYA ADALARI

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hantavirüs Salgını: MV Hondius Gemi Tahliyesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

00:29
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
23:59
Son 1 maç Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 00:58:42. #7.12#
SON DAKİKA: Hantavirüs Salgını: MV Hondius Gemi Tahliyesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.