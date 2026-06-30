Hareket Yaşını Öğren Kampanyası İlgiyi Çekiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite bilincini artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak için başlatılan "Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa" kampanyasına ilgi görüyor. Dönenler Meydanı'nda oluşturulan ölçüm noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek amacıyla çeşitli ölçüm ve değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi uygulanarak denge becerileri, kas kuvvetleri ve fonksiyonel hareket kapasiteleri değerlendirildi. Yapılan testler sonucunda vatandaşlara fiziksel durumları hakkında bilgilendirme yapılırken, sağlıklı yaşam konusunda öneriler de sunuldu.

Sağlık personeli tarafından vatandaşlara düzenli fiziksel aktivitenin kalp ve damar sağlığından kas-iskelet sistemi fonksiyonlarına, denge ve hareket kabiliyetinden yaşam kalitesine kadar birçok alandaki olumlu etkileri hakkında bilgi verildi.

Kampanya kapsamında bireylerin fonksiyonel hareket kapasitelerinin değerlendirilmesi, toplumda fiziksel aktivite farkındalığının artırılması, düzenli egzersiz alışkanlığının teşvik edilmesi ve ihtiyaç duyan kişilerin fizyoterapist desteğine yönlendirilmesi hedefleniyor. Böylece hareketsiz yaşam tarzına bağlı sağlık sorunlarının azaltılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dönenler Meydanı'nda kurulan stantlarda gerçekleştirilen uygulamalara katılan vatandaşlar, kısa sürede fiziksel durumları hakkında bilgi sahibi olabilmelerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Vatandaşlar, böylesine faydalı bir hizmeti ücretsiz olarak kendileriyle buluşturan Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, benzer farkındalık etkinliklerinin devam etmesini istediklerini ifade etti. - KÜTAHYA