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Hastalar ilaçlarını sanal ortamdaki doktor gözetiminde içiyor - Son Dakika

Hastalar ilaçlarını sanal ortamdaki doktor gözetiminde içiyor

04.01.2022 11:50

Samsun'da tedavisi uzun süren tüberküloz hastaları, doktor gözetiminde almaları gereken ilaçlarını Kovid-19'a yakalanma riski taşıdıkları için hastanede değil çevrim içi ortamda doktorlarla görüntülü görüşerek içiyor.

Samsun'da tedavisi uzun süren tüberküloz hastaları, doktor gözetiminde almaları gereken ilaçlarını Kovid-19'a yakalanma riski taşıdıkları için hastanede değil çevrim içi ortamda doktorlarla görüntülü görüşerek içiyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine, Telefonla-Direkt Gözetimli Tedavi (Tele DGT) uygulamasıyla tüberküloz hastaları ile görüntülü görüşülüp tedavi süreçlerinin takip edildiğini aktardı.

Uygulama sayesinde hastaların 24 saat doktorları ile görüşme fırsatı yakaladığını anlatan Oruç, "Tüberküloz dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklardan biri ve ülkemiz için de hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. İlaçların düzenli bir şekilde içilmesiyle tedavi edilebilen bir hastalık olan tüberküloz hastalığında, hastaların her gün aile hekimi veya dispansere giderek sağlıkçı gözetiminde günlük olarak ilaçlarını almaları gerekiyor." dedi.

Düzensiz ilaç kullanımı hastalığı güçlendiriyor

Oruç, bazı hastaların, tedavinin 6 ay gibi uzun bir süre devam etmesi, günlük alınan ilaç sayısının fazlalığı, bu süreçte ilaç almak için dispansere ya da aile hekimine sürekli gitmenin zorluğu ve bu gidiş geliş esnasında hastalıklarının duyulmasından endişe ettikleri için ilaçlarını düzenli kullanmakta sorunlar yaşadıklarına işaret etti.

Bu düzensiz ilaç kullanımının da hastalığın yeniden güçlenmesine ve tekrarlanmasına neden olduğunu vurgulayan Oruç, Tele DGT uygulaması ile doktorların günün aynı saatinde hastalarına çevrimiçi olarak ulaştığını belirtti.

Oruç, şöyle devam etti:

"Uygulama ile birlikte günün aynı saatinde hastalarımızla uzaktan çevrimiçi görüşerek ilaçlarını nasıl içmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Ayrıca hastaların tedavi süreçleriyle ilgili sorularını cevaplıyoruz. Bu şekilde tüberküloz hastalığını ekarte etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu yöntemi diğer bulaşıcı hastalıklarda kullanıp tüberküloz gibi hastalıkları gündemimizden çıkartmak istiyoruz, hem de bulaşıcı hastalıkların etkileyebileceği insanlardan uzak olmasını istiyoruz."

"Uygulamamız hastalarımız için adeta 24 saat açık bir kapı işlevi görüyor"

Tüberkülozlu hastalarla görüntülü görüşüp tedavi süreçlerini takip altına aldıklarını anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Doktorlarımız hastaların ilaçlarını aldıklarından emin oluyor ve hastalıklarının son durumuyla ilgili sormak istedikleri bir soru varsa yanıt veriyor. Uygulamamız hastalarımız için adeta 24 saat açık bir kapı işlevi görüyor. Hastalarımızın başka bir merkeze gitmeden, bulunduğu yerden arayarak ilaçlarını içmesi, onların da hayatlarını oldukça kolaylaştırıyor. Hastamız nerede olursa olsun, il dışına çıkmış bile olsalar, ekiplerimize istediği zaman bağlanıp, ilaçlarını içebiliyor. Böylece biz de her gün hastalarımızın ilaçlarını aldıklarından emin oluyoruz. Ayrıca bu hastalarımızın hastaneye gelip gitmesi Kovid-19 bulaş riskini artırmaktadır. Hastalarımızın bulundukları yerden tedavilerine devam etmesini sağlayarak salgından korumaya amaçlıyoruz."

"Hastalarımızın tedavisinde yüzde 90'a varan bir başarı elde ettik"

Samsun'da salgın sürecinde tedavi gören 136 tüberküloz hastasının, 111'inin Tele DGT hizmetinden faydalandığını aktaran Oruç, "Yani hastalarımızın yüzde 80'i bu hizmeti tercih etti. Tedavide süreklilik sağlayan bu uygulama sayesinde hastalarımızın tedavisinde yüzde 90'a varan bir başarı elde ettik. Uygulama sayesinde hem hastalar rahat oluyor hem de biz rahat oluyoruz." diye konuştu.

Hastalar ilaçlarını sanal ortamdaki doktor gözetiminde içiyor
Hastalar ilaçlarını sanal ortamdaki doktor gözetiminde içiyor
Hastalar ilaçlarını sanal ortamdaki doktor gözetiminde içiyor

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İl Sağlık Müdürü, Samsun, İlaç, Oruç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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