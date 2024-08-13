Sağlık

Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat gereği oluşturulan senaryoda, hastane kantininde meydana gelen yangın nedeniyle büyük bir kargaşa ve panik yaşandı. Hastanenin işleyişi sekteye uğrarken, idari bölüm ve çalışanlar dumandan etkilendi. Kırmızı Kod verilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak İtfaiye ve UMKE ekipleri hastaneye sevk edildi. Ekipler alana ulaşıp söndürme ve tahliye faaliyetlerine katılırken, gerekli önlemleri aldı. Yangın ve dumandan etkilenen çalışan ve hastaların takviyesi sağlandı.

Olay kontrol altına alındıktan sonra normal işleyişe dönüldü ve tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.