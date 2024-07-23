Hayırsever Uslu Ailesi Bünyan Devlet Hastanesine Mamografi Cihazı Bağışladı - Son Dakika
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Sağlık

Hayırsever Uslu Ailesi Bünyan Devlet Hastanesine Mamografi Cihazı Bağışladı

Hayırsever Uslu ailesi tarafından Bünyan Devlet Hastanesine bağışlanan mamografi cihazı kullanılmaya başlandı. Cihazın hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı, Belediye Başkanı, Hastane Başhekimi ve ilçe protokolü katıldı. Başhekim Dr. Nuri Çakır, mamografi cihazının meme kanserinin erken teşhisinde önemli bir yöntem olduğunu belirterek hayırseverlere teşekkür etti ve hizmetin risk grubundaki kadınlara daha hızlı ulaşmayı sağlayacağını ifade etti.

23.07.2024 13:13
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Hayırsever Uslu ailesinin Bünyan Devlet Hastanesine bağışladığı mamografi cihazı kullanılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, cihazın hizmete girmesi dolayısıyla Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Selahattin Metin, Hastane Başhekimi Dr. Nuri Çakır, ilçe protokolü ve hayırseverlerin katılımıyla tören gerçekleştirildi.

Burada konuşan Başhekim Çakır, hayırseverlere sağlık hizmetlerine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Mamografi cihazının meme kanserinin erken teşhisinde kullanılan en önemli görüntüleme yöntemi olduğuna dikkati çeken Çakır, "Her yaştaki kadına tıbbi gereklilik halinde mamografi uygulaması yapılabilir ancak yakınması olmayan hastaların da 35-40 yaş aralığında en az 1 kez mamografi yaptırması önerilmektedir. Hiçbir şikayeti olmayan kadınların yaşlarına uygun yıllık takip yaptırması, meme kanserine karşı tek yoldur. Hastanemizde sunulmaya başlanan bu hizmet risk grubundaki kadınlara daha hızlı ulaşmamızı sağlayarak kanserle mücadelemizi daha etkin hale getirecek. İlçemizdeki tüm kadınlarımız adına hayırsever Uslu ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Hayırsever Uslu Ailesi Bünyan Devlet Hastanesine Mamografi Cihazı Bağışladı - Son Dakika

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