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HealthTürkiye Üyeliği Zorunlu!

HealthTürkiye Üyeliği Zorunlu!
04.07.2025 14:06
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USHAŞ, sağlık turizmi için HealthTürkiye üyeliğini zorunlu hale getirerek kayıt dışılığı engelleyecek.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık hizmeti sunan tüm kurumlar için Health Türkiye platformuna üyeliğin zorunlu hale getirildiğini, 26 Eylül'den itibaren platforma kayıtlı olmayan kurumların sağlık turizmi faaliyeti yürütemeyeceğini bildirdi.

Ünver, sağlık muhabirleriyle bir araya gelerek sağlık turizmi verileri ve yeni çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon sağlık turistinin Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Ünver, çeşitli uluslararası araştırmalarda Türkiye'nin sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Sağlık turizminin medikal turizm, termal turizm, engelli turizmi, yaşlılık turizmi ve sağlıklı yaşam gibi farklı alanları kapsadığını dile getiren Ünver, medikal turizmde dünyada yaklaşık 100 milyar dolar, termal turizmde 98 milyar dolar, sağlıklı yaşam turizminde ise 1,2 trilyon dolar değer oluştuğunu kaydetti.

Ünver, "2024 yılında turizmdeki gelir 60 milyar dolardı. Bir turistin ülkeye bıraktığı rakam da 1000 dolara yakındı. Sağlık turizmine baktığımız zaman 3 milyar dolar gelir var, 1,5 milyon turist var." ifadesini kullandı.

Dezenformasyona karşı özel ekip

Sağlık turizmiyle ilgili zaman zaman yanlış bilgi ve dezenformasyonların yayıldığına işaret eden Ünver, bu konuda USHAŞ bünyesinde özel bir ekip kurduklarını söyledi.

Pandemi döneminde Türkiye'nin sağlık alanında dünyada en başarılı yönetimi gösteren birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Ünver, "Bu süreçte Türkiye'nin sağlık hizmet kalitesinin dünya çapında fark edilmesi sağlandı." dedi.

Ünver, 145 ülkeden hastaların organ nakli, göz ameliyatları, onkoloji, tüp bebek, obezite cerrahisi ve diş tedavileri gibi konularda Türkiye'yi tercih ettiğini, sağlık turisti başına gelirin 2 bin dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

Behlül Ünver, gelirin 3-4 bin dolara çıkarılması ve turist sayısının artırılması halinde yıllık 20 milyar dolar gelir hedefinin yakalanabileceğini bildirdi.

"HealthTürkiye üyeliği zorunlu hale getirildi"

HealthTürkiye platformunun hem kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesi hem de güvenilir hizmet sunumunun sağlanması amacıyla kurulduğunu aktaran Ünver, "Platform üzerinden 12 ülkenin vatandaşları Türkiye'ye gelirken kurumları takip edebiliyor. Bu sayede 'merdiven altı' olarak tabir edilen faaliyetlerle mücadelede farkındalık oluşturuluyor." diye konuştu.

İngiltere'deki sağlık sistemindeki sorunlar nedeniyle Türkiye'ye taleplerin arttığına dikkati çeken Ünver, insanların yalnızca tedavi değil, estetik, sağlıklı yaşam ve turizm amaçlı da geldiğini kaydetti.

Ünver, sağlık turizmi hizmeti sunan tüm kurumlar için HealthTürkiye platformuna üyeliğin zorunlu hale getirildiğini belirterek, "26 Eylül'den itibaren platforma kayıtlı olmayan kurumlar sağlık turizmi faaliyeti yürütemeyecek. Bu kurumlar kayıt dışı sayılacak ve yasal süreçler başlatılacak. HealthTürkiye platformuna dahil ettiğimiz kurumlara, sözleşmeler yoluyla faaliyet alanlarını geliştirmeleri konusunda destek olacak ve onları dünya markası haline getirme sürecinde yanlarında olacağız." bilgilerini verdi.

Öte yandan, USHAŞ Plus isimli yeni bir portalın da yakında devreye alınacağını ifade eden Ünver, bu platformun yerli ürünlerin yurt dışına tanıtım ve satışına katkı sağlayacağını ayrıca ilaç teminiyle ilgili dijital bir otomasyon sistemi kurulacağını aktardı.

USHAŞ'ın uluslararası alanda garantörlük görevi yürüttüğünü dile getiren Ünver, sağlık hizmeti sunan kurumların yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Turizm, Eylül, Son Dakika

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