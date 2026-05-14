Hemşireler ve Ebeler Günü Kutlandı

Tercan İlçe Devlet Hastanesinde Hemşireler ve Ebeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Başhekim Dr. Muhammed Fatih İrmak katıldı.

Programda, sağlık hizmetlerinin her aşamasında özveriyle görev yapan hemşire ve ebelere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Dr. Cihan Tekin, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirterek, hemşire ve ebelerin sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, sağlık çalışanlarının Hemşireler ve Ebeler Günü kutlanarak sağlık camiasına sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür edildi. - ERZİNCAN