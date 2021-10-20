Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları - Son Dakika

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ABD'nin New York şehrinde NYU Langone Health'te dünyada ilk kez yapılan bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Böbrek nakli gerçekleştirilen insanın bağışıklık sistemi ani bir tepki vermezken, ilk kez yapılan operasyon organ naklinde çığır açabilecek yeni bir gelişme olarak nitelendirildi

OPERASYON, AİLESİNİN ONAYIYLA YAPILDI

Reuters'ta yer alan habere göre, operasyonda genetiğiyle oynanan ve böylece dokuları insan vücudunun reddedeceği bir molekülü içermeyen bir domuzun böbrekleri kullanıldı. Böbreklerin nakledildiği hastanın ise beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi olduğu ve ailesinin onayıyla bu operasyonun gerçekleştiği belirtildi.

"OLDUKÇA BAŞARILI GEÇTİ"

Nakli gerçekleştiren ekibin başında olan Dr. Robert Montgomery, operasyonun oldukça başarılı geçtiğini belirtirken, nakledilen böbreğin fonksiyonlarının "oldukça normal" seyrettiğini söyledi. Böbreğin yeterli miktarda idrar ürettiği ifade edilirken, hastanın böbrek fonksiyonlarındaki sorunun nakil sonrası normale döndüğü aktarıldı.

HAYVANLARDAN İNSANLARA NAKLİN İLK ÖRNEĞİ

Uzmanlara göre bu operasyon, hayvanlardan insanlara naklin ilk örneği olurken, organ nakli alanında çığır açıcı bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.