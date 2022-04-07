Hindistan'daki İlk Omicron Xe Varyantı Hastasının Durumu Ağır Değil - Son Dakika

YENİ DELHİ, 7 Nisan (Xinhua) — Hindistan'da yerel bir sağlık yetkilisi, ülkede koronavirüsün (Kovid-19) Omicron XE varyantına yakalanan ilk hastanın durumunun ağır olmadığını söyledi. Hindistan yerel medyadasında Çarşamba günü yer alan haberde kadın hastanın 10 Şubat'ta Güney Afrika'dan Mumbai'ye geldiği bildirildi. Yetkilinin verdiği bilgilere göre Mumbai'deki 230 numunenin 228'i Omicron varyantıyken biri Kappa varyantı ve diğeri de Omicron XE varyantı olarak belirlendi. Yetkili, "Virüsün yeni varyantlarına yakalanan hastaların durumu ağır değil" diye konuştu. Yetkili, "XE mutantı, Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı görünüyor. Şu ana kadar BA.2 varyantının, tüm Kovid-19 varyantları arasında en bulaşıcı olduğu kabul ediliyordu" diye ekledi.