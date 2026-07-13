Hipotermi Geçiren Bebek Helikopterle Sevk Edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hipotermi tedavisi gören bebek tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin Diyarbakır'da sürdürülmesi kararlaştırıldı. Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda organize edilen sevk işlemi kapsamında bebek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nusaybin Atatürk Spor Stadyumu'na getirildi. Burada hazır bekleyen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikoptere güvenli şekilde alınan minik bebek, Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Sevk işleminin sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtildi. - MARDİN