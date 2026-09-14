Hisarcık'ta palamut bolluğu yaşanıyor, 80-100 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Hisarcık'ta palamut bolluğu yaşanıyor, 80-100 TL'den satılıyor

Hisarcık\'ta palamut bolluğu yaşanıyor, 80-100 TL\'den satılıyor
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Denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonuyla palamut bolluğu Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki balık tezgahlarına yansıdı. Kilosu 80-100 TL arasında satılan palamut, vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu.

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonuyla birlikte yaşanan palamut bolluğu, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki balık tezgahlarına da yansıdı. Kilosu ve kalitesine göre 80-100 TL arasında satılan palamut,

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahlarında hareketlilik yaşanırken, palamut bolluğu Hisarcık'ta da yüzleri güldürdü. Hisarcık'ta balıkçılık yapan Hüseyin Coşar, bu yıl palamudun oldukça bol olduğunu belirterek, diğer balık çeşitlerinde de bereketli bir sezon yaşandığını söyledi. Hüseyin Coşar, palamutun yanı sıra hamsinin de erken çıkmasının balıkçılar açısından sevindirici olduğunu ifade etti. Palamudun tam mevsiminde olması ve fiyatının vatandaşların bütçesine uygun seviyelerde bulunmasının ilgiyi artırdığını belirten Hüseyin Coşar, özellikle palamudun yoğun şekilde tercih edildiğini kaydetti.

"Bolluğun devam etmesini bekliyoruz"

Palamut bolluğunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini tahmin ettiğini dile getiren Hüseyin Coşar, tezgahlarda palamut ve hamsinin yanı sıra istavrit, çipura, levrek ve mezgit gibi farklı balık çeşitlerinin de yer aldığını söyledi.

Balıkçı tezgahlarında yaşanan çeşitlilik ve uygun fiyatlar, vatandaşların da balığa olan ilgisini artırdı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hisarcık'ta palamut bolluğu yaşanıyor, 80-100 TL'den satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta palamut bolluğu yaşanıyor, 80-100 TL'den satılıyor - Son Dakika
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