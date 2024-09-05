Hizan'da Dengesini Kaybeden Vatandaş Ambulans Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Hizan'da Dengesini Kaybeden Vatandaş Ambulans Helikopterle Kurtarıldı

Hizan\'da Dengesini Kaybeden Vatandaş Ambulans Helikopterle Kurtarıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağda yürüyen Fethadin Kaplan, dengesini kaybederek metrelerce yuvarlandı. Olay yerinden yapılan ihbarla gelen sağlık ekipleri, yaralının başında ağır yaralar olduğunu tespit etti. Kaplan, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyiye gitmekte.

05.09.2024 17:14
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Hizan'da dağlık alanda metrelerce yuvarlanan vatandaş ambulans helikopterle kurtarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine dağ yamacında gezinirken dengesini kaybedip metrelerce yuvarlanan vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Oymapınar köyünde meydana geldi. Fethadin Kaplan isimli vatandaş, dağ yamacında gezinirken dengesini kaybedip metrelerce yuvarlandı. Olay yerinde bulunan köylüler durumu fark ederek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından acil müdahale ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fethadin Kaplan'ın başından ağır şekilde yaralandığını ve baygın halde olduğunu tespit etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında kazazedenin kafasında kırık ve kanama olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralının durumu ciddiyetini koruduğu için bölgeye bir ambulans helikopter talep etti.

"Yaralı ambulans helikopterle hastaneye nakledildi"

Zor arazideki kazazedenin hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılması için devreye giren ambulans helikopter, olay bölgesine kısa sürede ulaştı. Kaplan'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tatvan Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alınan Kaplan'ın, sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hizan'da Dengesini Kaybeden Vatandaş Ambulans Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika

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