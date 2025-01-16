Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, Haberler.com stüdyosunda HMPV virüsü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Virüsün özgün bir tedaviye sahip olmadığını vurgulayan Dr. Müberra, COVID-19 ile karşılaştırılmaması gerektiğini belirtti.
Haberler.com'un "İyileşme Burada Başlar" programında konuşan Uzm. Dr. Müberra, HMPV virüsünün COVID-19 ile aynı düzeyde bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "COVID gibi bir pandemi korkusunun olmasına gerek yok. Ancak virüslerin değişime uğrayarak daha önce enfeksiyon geçirenleri dahi etkileyebildiğini unutmayalım" dedi.
Dr. Müberra, HMPV virüsünün tanısının ve tedavisinin diğer hastalıklarla kolayca karıştırılabileceğini belirtti. "Virüsün özgün bir tedavisi yok ve ayırt edici bir tanısı da bulunmuyor. Ayrıca, zatürre aşısı bu virüsten korunmada etkili değil" ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporlarına atıfta bulunan uzman, "DSÖ, influenza oranının dünya çapında artış gösterdiğini açıkladı. HMPV virüsü ve diğer solunum yolu enfeksiyonları konusunda dikkatli olunması gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Sağlık › HMPV virüsü Covid-19 gibi bir tehdit mi? İşin uzmanından açıklama var - Son Dakika
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