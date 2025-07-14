İlaç Kaplı Balonlar ve Kalp Tedavisi - Son Dakika
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Sağlık

İlaç Kaplı Balonlar ve Kalp Tedavisi

İlaç Kaplı Balonlar ve Kalp Tedavisi
14.07.2025 09:30
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Prof. Dr. Boztosun, ilaç kaplı balonların her hastaya uygun olmadığını vurguladı.

MEDİPOL Sağlık Grubu'ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Kalp damar tıkanıklıklarında kullanılan ve internet sayesinde popülerleşen ilaç kaplı balonlar, pek çok hastanın umudu haline geldi. 'Bana stent takmayın, mutlaka balon yapın' ısrarının faturası, damarlar için ağır olabilir" dedi.

Hastalar, internette okudukları veya çevreden duydukları bilgilerle polikliniklere geliyor. 'Hocam yeni bir yöntem çıkmış, ilaçlı balonla damarlarımı açar mısınız?' talebi sıkça duyuluyor. Ancak bu popülerliğin aksine, yöntemin yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, "İlaç kaplı balonlar her hastaya ve her damara uygun değildir. Tedavide kritik olan, hastanın ne istediği değil, damarın neye ihtiyaç duyduğudur" diye konuştu.

'20 YILLIK BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ'

Tedavi sürecinin hastanın ısrarıyla değil, tıbbi gereklilikle şekillendiğini belirten Prof. Boztosun, "Bir darlık gördüğümüzde önce standart bir balonla damarı genişletiriz. Eğer damar beklendiği gibi açılır ve kan akımı sağlanırsa, o zaman ilaç kaplı balonla işlemi tamamlayabiliriz. Ancak damarda esnekliğe bağlı bir geri çekilme, yani 'recoil' dediğimiz durum yaşanırsa, damarın açık kalması için stenttakmak şarttır. Burada amaç kozmetik bir işlem değil, hayat kurtarmaktır" ifadelerini kullandı.

'NE İSTİYORUM' DEĞİL, 'DAMARIM NE İSTİYOR?'

Stent tedavisinin hala önemli bir seçenek olduğunu ve hastaların bu yöntemden kaçınmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, "İlaç kaplı balona şartlanıp stentten kaçınmak doğru değil. Gerekli durumlarda stent hayat kurtarır. Hastalarımızın sorması gereken soru 'Ben ne istiyorum?' değil, 'Benim damarımın ihtiyacı ne?' olmalıdır" dedi.

HER DAMARA UYGUN DEĞİL

Prof. Dr. Boztosun, ilaç kaplı balonların özellikle belirli durumlarda değerli bir seçenek olduğunu belirterek, hangi hastalarda tercih edildiğini şöyle özetledi: "Eğer damar çok uç bir noktadaysa, yan damar söz konusuysa ya da hastanın ileride bypass olma ihtimalini korumak istiyorsak ilaç kaplı balon yöntemini ön plana çıkarırız. Ancak her vakada olduğu gibi burada da karar kişiye özeldir. Hekiminize güvenin ve onun belirlediği tedavi protokolüne sadık kalın. Sizin için en doğru tedavi, popüler olan değil, size en uygun olandır."

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İlaç Kaplı Balonlar ve Kalp Tedavisi - Son Dakika

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