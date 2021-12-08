İlkokul öğrencisi Nazlı, 6 yaşındaki Arda'nın hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

İlkokul öğrencisi Nazlı engelli bir çocuğa umut oldu

9 yaşındaki Nazlı topladığı mavi kapaklarla 6 yaşındaki Arda'nın hayalini gerçekleştirdi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 9 yaşındaki Nazlı Oduncu, 2 çuval kapak toplayarak 6 yaşındaki Arda Taş'ı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturdu.

Gerçüş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Nazlı Oduncu, ablası ve ablasının arkadaşlarından aldığı fikir ve destekle mavi kapak toplamaya karar verdi. Nazlı Oduncu, topladığı 2 torba mavi kapağı kendilerine ulaşan mavi kapakları satıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dede-torun platformuna gönderdi. Gönderilen kapakların karşılığında gönderilen tekerlekli sandalye ile 6 yaşındaki Arda Taş, hayaline kavuştu.

"Amacımız birilerine yardım etmek"

Mavi kapak projesi ile birçok insana ulaşan dede-torun mavi kapak projesine kendilerinin de destek olmak istediğini söyleyen dördüncü sınıf öğrencisi Nazlı Oduncu, 9 yaşında olduğunu, projelerinin amacı birilerine yardım etmek olduğunu ifade etti. Oduncu, "Ablamdan ve ablamın arkadaşlarından aldığım fikir sayesinde mavi kapak toplamaya karar verdik. Aylarca süren çalışmamızın sonunda yaklaşık 2 torba dolusu mavi kapak topladık. Bunları babamla birlikte kargo ile dede-toruna gönderdik. Onlarda bize tekerlekli sandalye gönderdi. Bundan dolayı dede-toruna teşekkür ederim" dedi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ikamet eden Arda Taş'ın ailesi ise çok mutlu olduklarını kaydetti. Aile, "Başta 9 yaşındaki Nazlı Oduncuya, Gülşin oduncuya, Zeynep Oduncu, Sevil Oduncu, Fahriye Okçu ve dede-torun mavi kapak'a teşekkür ederiz" diye konuştu