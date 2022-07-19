İngiltere'de araştırma: Çocukların en az dörtte biri diyet yapıyor

Diyet özellikle çocuklar için riskli ve zararlı olabilir. Ancak İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkede çocukların yaklaşık yüzde 27'sinin diyet yaptığını ve sağlıklı kiloda olan çocuklar arasında dahi diyet yaşının 8'e kadar indiğini gösterdi.

İngiltere'de tıpla ilgili yayınlar yapan British Medical Journal'a bağlı Çocukluk Hastalıkları Arşivi'nde yer alan ve 34 bin çocuğu kapsayan araştırma, diyet yaparak zayıflamaya çalışan çocukların oranının 1997'de yüzde 21'den 2016'da yüzde 27'ye yükseldiğini ortaya koydu.

Çocuk obezlerin sayısının da arttığı ama bunun çok daha yavaş oranda olduğu görülürken, her 7 zayıf çocuktan birinin diyet yaptığı tespit edildi.

Gruplara göre diyet yapanların oranı;

Daha ileri yaştaki çocukların küçük yaştakilerden, kız çocuklarının ise erkeklerden daha fazla diyete meyilli olduğu, ancak cinsiyet farkının kapanmaya başladığı görüldü.

Araştırmayı yayına hazırlayan Oxford Üniversitesi'nden diyetisyen Melissa Little, "Sadece kız çocukları diyet yapmıyor, diyet yapan erkek çocukların sayısında da artış görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Diyet yapan ileri yaştaki çocukların bazıları fazla kiloda olsa da bazıları da zaten zayıf. Sağlıklı kilo konusunda doğru mesajı nasıl yansıtacağımızı bulmamız lazım."

Kaygı verici

Little, gözetim altında yapılmayan diyetin tehlikeli olabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de 2011-12 eğitim döneminde, çocukların ana okuluna başladığı 5 yaşında ve ilkokulu bitirdiği 11 yaşında olmak üzere Ulusal Çocuk Ölçüm Programı kapsamında çocukların kiloları kayıt altına alınmaya başlandı. O tarihten bu yana kilo verme çabalarında önemli derecede artış olduğu gözlendi.

Araştırmacılar, bu programla birlikte bazı ailelerin farkındalık sonucu yardıma başvurmuş olabileceğini ancak bazı çocukların ve ailelerin hiçbir yardım veya rehberlik almadan kilo verme çabasına girdiğini söylüyor.

Reading Üniversitesi Psikoloji doçenti Dr. Paul Jenkins, "Sağlıklı kiloda kabul edilen çocuklarda kilo verme arzusunu ifade edenlerin sayısındaki belirgin artış kaygı verici" diyor.