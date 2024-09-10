İspanya'da İntihar Vakaları Düşüyor - Son Dakika
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Sağlık

İspanya'da İntihar Vakaları Düşüyor

İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılında ülke genelinde intihar eden kişi sayısı 3 bin 952 olarak açıklandı. Bu rakamın kabul edilemez olduğunu belirten Sağlık Bakanı Monica Garcia, intihar vakalarının azalması için daha fazla çalışmalarının gerektiğini söyledi. Bakanlık, intiharları önlemeye yönelik 6 hedef ve 40 eylem planı açıkladı.

10.09.2024 14:50
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İspanya Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2023 yılında ülke genelinde 3 bin 952 kişi intihar etti.

Bakanlık, 4 yıl art arda artış gösteren intihar vakalarının ilk kez 2023'de düşüşe geçtiğini, önceki yıla oranla yüzde 6,5'lik bir gerileme kaydedildiğini açıkladı.

Her şeye rağmen 2023'te intihar edenlerin sayısının 3 bin 952 olması "kabul edilemez" olarak nitelendiren Sağlık Bakanı Monica Garcia, basına yaptığı değerlendirmede, "Rakamlar halen korkunç ve tüyler ürpertici boyutta. Düşüşün devam etmesi için bizi daha fazla çalışmaya zorluyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı Akıl Sağlığı Hizmetleri Başkanı Belen Gonzalez de erkeklerde intihar oranının kadınlara göre 3 kat fazla ve çoğunluğun 80 yaş üstünde olduğuna dikkati çekti.

İntihar eğiliminde olup yardım için Bakanlığın sosyal hizmet telefon hatlarına yılda 300 binden fazla arama geldiğini kaydeden Gonzalez, telefon edenlerin 50-59 yaş arasında olduğunu, 80 yaş üstündekilerden yardım talebi gelmediğini, bu yüzden üst yaş grubuna yönelik kampanyaları artıracaklarını duyurdu.

Vakaların yarısında psikolojik ilaç kullanımı görüldüğüne işaret eden Gonzalez, uzmanlar, akademisyenler, araştırmacılar, sağlık profesyonellerinin işbirliğiyle 2025-2027 yılları için plan hazırladıklarını, amaçlarının psikolojik ihtiyacı olanlara doğru, etkili ve hızlı yardım sağlamak olduğunu kaydetti.

İntiharları önlemeye yönelik 6 hedef ve 40 eylem planı açıklayan Sağlık Bakanlığı, "intihar davranışına ilişkin bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, toplumda ayrımcılığa karşı bilgilendirme ve hassasiyet yaratma, yalnız ve savunmasız durumda olanlara yönelik ön tedbirler alınması, intihar eğilimine karşı sağlıklı yaşamı destekleyen kamu politikalarının artırılmasını" öncelikler arasında sıraladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İspanya'da İntihar Vakaları Düşüyor - Son Dakika

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