İstanbul\'da ilk 7 ayda 548 bin kişi randevusunu iptal etmeyip gitmedi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentteki sağlık hizmetlerine ilişkin, "İlk 7 ayda 130 milyon muayene yapmış durumdayız, 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla görüntüleme. İptal ettirmeyip o randevunun boş geçmesini sağlayan 548 bin kişi var. Bu kişiler eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Sistem sizi arayıp 'Gelecek misiniz?' diye tekrar soruyor, 548 bin kişi belki o gün muayene olamadı" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentte sürdürülen sağlık hizmetlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Vatandaşların aile hekimliklerine başvurusunun önemine dikkat çeken Doç. Dr. Güner, İstanbul'da ilk 7 ayda 130 milyon muayene yapıldığını aktardı. MHRS'de "Onaylı Randevu" dönemi çerçevesinde kişilerin randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekirken Güner, aldıkları randevuya gitmemeleri halinde aynı branştan 15 gün süreyle randevu alamama uygulamasına rağmen 548 bin kişinin randevularını iptal ettirmeden gitmediğini söyledi.

"İptal ettirmeyip randevunun boş geçmesini sağlayan 548 bin kişi var"

'İstanbul, dünyanın sağlık başkenti' diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Güner, "2026 yılında ilk 7 ayda 130 milyon muayene yapmış durumdayız. 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla görüntüleme ve üst düzey cihazlarla bunu veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile bir devrim oluştu. 130 milyon muayenemizin de yaklaşık 50 milyonu aile hekimliklerinde. Önceki seneye göre yüzde 15 artışımız var. Sadece iptal ettirmeyip o randevunun boş geçmesini sağlayan 548 bin kişi var. Kişiler eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Bu bizim için çok önemli, siz aile hekimine danışmadan, kendinizce aldığınız randevuyu bir de hele ki sizi tekrar aradıklarında; sistem sizi arayıp 'Hasibe Hanım gelecek misiniz, randevunuza iştirak edecek misiniz?' diye tekrar soruyor. Bu iptalin yapılmadığından dolayı 548 bin kişi belki o gün muayene olamadı" şeklinde konuştu.

"3 branş harici biz İstanbul'da aynı güne randevu verebiliyoruz"

Göz, cildiye ve kardiyoloji branşları dışında aynı güne randevu verilebildiğini aktaran Doç. Dr. Güner, "Şükrolsun yaklaşık 80 küsur branşta açtığımız MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) kapasitemizde sadece 3 branş harici İstanbul'da aynı güne randevu verebiliyoruz. Silivri, Tuzla, Arnavutköy, Çatalca, Şile gibi perifer hastanelerimizi sistemin dışında bırakarak bunun kontrollerini yapıyoruz ama vatandaşımızın şuna hassasiyet göstermesi lazım; iptal etmediğimiz, boşuna rezerve ettiğimiz her randevu sistemde onun yerine bir kişiye tekabül edebilir. Zaten randevunuza mazeretsiz bir şekilde gelmezseniz aynı branş içinde ceza alıyorsunuz, 14 gün bir daha randevu alamıyorsunuz. 548 bin kişi ilk 7 ayın verisi" dedi.

"Aile hekimliklerine başvuru yüzde 15 arttı, çok daha fazla artmalı"

Aile hekimliklerine başvuru rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Güner, "Geçtiğimiz seneye göre mutluyuz ve ümitliyiz, bu sene 50 milyon rakamına ulaştık. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz. Bin 121 aile sağlığı merkezinden bahsediyoruz, her evin 7 dakika yürüme mesafesinde bir aile hekimi var. Bu rakamın çok daha fazla artması, hastanelerden daha fazla birinci basamağa başvurmamız lazım. Hangi hekime ihtiyacımız olduğuna şu anda kendimiz karar veriyoruz. Belimiz ağrıdığında ortopediste mi, fizik tedavi mi, beyin cerrahisi uzmanıma mı gideceğimizi aile hekimine danışmamız lazım. Aile hekimine gittiğinizde size sadece tedavi değil, her türlü sağlık hizmetiyle ilgili danışmanlık veriyor. Bununla beraber sizin kronik hastalıklarla ilgili taramalarınızı yapıyor. Kanserle ilgili taramalarını yapıyor. 3 çeşit kanser taraması yapıyoruz. 2 milyona yakın randevuyu, aile hekimliklerine, vatandaşımıza vermiş durumdayız. Aile hekimliklerine başvuru geçtiğimiz seneye göre yüzde 15 arttı ama çok daha fazla noktaya gelmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"İlk 7 ayda 86 bin yenidoğana SMA testi, 458 bin kişiye kanser taraması"

İstanbul'da 5 bin 204 aile hekiminin görev yaptığını söyleyen Güner, 'Bu sene ilk 7 ayda 458 bin kişi kanserle ilgili taranmış, şu an bin 500 tanımız var' dedi. Sözlerini sürdüren Güner, "Sadece kanser taraması olarak da düşünmeyin. İlk 7 ayda 86 bin yenidoğana SMA testi yaptık. Her yeni doğana topuk kanı taraması yapıyoruz. Sadece yenidoğanlara değil evlilik öncesi danışmanlıkta da SMA taraması yapıyoruz. Doğacak çocuk Allah korusun SMA hastası olmasın diye evlenmeden önce 68 bin kişiye SMA danışmanlığı verdik. Otizm spektrum bozukluğu taramasında 18-36 ay arasında çocuklarımızı tarıyoruz. Tanılarını aldıktan sonra rehabilitasyon sağlıyoruz. Şu anda 3 bine yakın otizm spektrum tanısı alan çocuğumuz var. Aşı reddi demiyoruz, tereddüt diyoruz. Romanya, Fransa, İngiltere'de yaşanan hele ki kızamıkla ilgili sorunlar İstanbul'da da Türkiye'de de olacak mı diye insanlar bir çekinceye kapılmıyor değil ama şükrolsun 30 bine yakın Türkiye sathındaki aile hekimleriyle beraber belki Türkiye'nin en iyi yaptığı iş; aşı. 10 çeşit aşı yapıyoruz. Şükrolsun şu anda herhangi bir salgın, pandemi riskimiz yok" diye konuştu.