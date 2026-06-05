İstanbul\'da Nadir Dermoid Kist Ameliyatı

İstanbul'da gerçekleştirilen ameliyatta şimdiye kadar nadir görülen vakalardan biriyle karşılaşıldı. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 32 yaşındaki kadının yumurtalığında tespit edilen 15 santimetrelik dermoid kistin içerisinden yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde damak benzeri sert bir yapı çıkarıldı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey'in aralarında yer aldığı ekip tarafından yapıldı.

Dermoid kistlerin yumurtalıkta görülen iyi huylu tümörler arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Murat Arslan, "Toplumda zaman zaman yumurtalıktan diş çıktığı şeklinde haberler duyuluyor. Aslında burada olan şey yumurtalıkta diş oluşması değil, anne karnındaki gelişim döneminden kalan hücrelerin farklı dokulara dönüşmesidir. Bu nedenle kistlerin içerisinde saç, yağ dokusu, tırnak, kemik ve diş benzeri yapılar görülebilmektedir" dedi.

Dermoid kistlerin çoğu zaman rutin kontroller sırasında tesadüfen tespit edildiğini ifade eden Arslan, "Bu kistler yavaş büyüdükleri için yıllarca belirti vermeyebilir. Ancak belirli bir boyuta ulaştıklarında karın ağrısı, şişkinlik, bası hissi ve ani gelişen ağrılara neden olabilirler. Bu nedenle kadınların düzenli jinekolojik kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu büyüklükte bir damak dokusuyla ilk kez karşılaştık"

Şiddetli karın ağrısıyla başvuran hastada yapılan incelemelerde yumurtalığın sol tarafında yaklaşık 15 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit ettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey, "Kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz ameliyat sırasında kistin dermoid kist olduğunu gördük. Kistin içerisinden yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde, damak yapısını andıran oldukça sert bir doku çıkardık. Meslek hayatım boyunca bu büyüklükte ve bu kadar belirgin damak benzeri bir yapıyla ilk kez karşılaştım" diye konuştu.

"Yumurtalık rezervlerini koruduk"

Hastanın genç yaşta olması nedeniyle ameliyatın titizlikle planlandığını belirten Kuzey, "Operasyon sırasında yalnızca kisti çıkardık ve yumurtalık dokusunu korumaya özen gösterdik. Hastamızın yumurtalık rezervlerine zarar vermeden ameliyatı başarıyla tamamladık. Amacımız hem mevcut sorunu ortadan kaldırmak hem de gelecekteki doğurganlık potansiyelini korumaktı" dedi. - İSTANBUL