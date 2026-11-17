İzmir'de, Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, akciğer kanserinde erken tanı ve cerrahi tedavinin önemi anlatıldı. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik İlker Akçam, "Akciğer kanseri maalesef dünyada ve ülkemizde türleri içinde ölüme en sık sebep olan kanser türüdür. Bir toplum sorunudur. Fakat çaresiz değildir" dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından '17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü' kapsamında hastanenin Poliklinikler Binası giriş katında bilgilendirme stantları kuruldu. 'Doğru sandığımız yanlışları düzeltelim' başlıklı etkinlikte broşür ve afişler dağıtılırken, 2 binden fazla promosyon ürünü ziyaretçilere ulaştırıldı. Akciğer kanserini herkesin anlayabileceği bir dille anlatan kitap da ücretsiz dağıtıldı. Hastalar, hasta yakınları, öğrenciler ve hastane çalışanları, stantlarda hekim ve hemşirelere sorularını yöneltti. Geçmiş yıllarda klinikte akciğer ameliyatı geçiren 20 hasta da tanı, ameliyat ve iyileşme süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

'EN İYİ TEDAVİ METODU SEÇİLMİŞ HASTALARDA CERRAHİDİR'

EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik İlker Akçam, "Bugün üstüne vura vura söylemek istediğimiz şey, akciğer kanserinin en iyi tedavi metodu seçilmiş hastalarda cerrahidir. Ameliyatla hastalarımız tamamen kurtulabilmektedir. İnanılanın toplumdaki bazı yanlış anlayışların tersine cerrahi bu iş için olmazsa olmazı hatta en iyi tedavi metodudur. Akciğer kanseri maalesef dünyada ve ülkemizde türleri içinde ölüme en sık sebep olan kanser türüdür. Bir toplum sorunudur. Maddi manevi sosyokültürel çok ciddi zararlar açan bir durum ve insanlarda çok büyük korku yaratan bir sağlık problemidir. Fakat çaresiz değildir. Özellikle Son 5-6 yıldır ortaya çıkan hem cerrahi hem medikal tedavilerin bir araya kombinlenmesiyle çok iyi sonuçlar ortaya çıkarılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'BU BİZİ ÇOK SEVİNDİRİYOR'

Prof. Dr. Akçam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden sadece erken evre hastalarda bir cerrahi faydalanıldığı söz konusuyken şu an itibarıyla her evre hastada uygun tedaviyle modellenmiş, şekillenmiş cerrahi hazır hale getirilebilir her hastaya cerrahi yapabilmeyiz. Cerrahi olan hastalar da bu hastalıktan çok büyük oranda kurtulmaktalar. Bu bizi çok sevindiriyor. Yeni tedavi metotları ortaya çıktı. Bunlar akıllı tedavi metotları. İmmünoterapi dediğimiz kemoterapinin yeni çeşitleri. Aynı zamanda radyoterapinin de kullanılmasıyla cerrahiyi harmanlayarak çok iyi sonuçlar alıyoruz. Lütfen risk faktörleri olan gruplarda, ailesinde kanser hikayesi olanlar, yoğun sigara içenler. Belli yaş üstü hastaların bizlere başvurmaları özellikle kontrol ve erken müdahale için çok önem taşıyor."

Akciğer kanserini yenen hastalardan evli ve 2 çocuk babası, emekli aşçı İsmail Yurum (70), "Guatrdan rahatsızdım. Zayıflatıyormuş. Bu nedenle çeşitli kontroller yapıldı, filmler çekildi. Ufak bir leke görüldü. Erken tanıyla müdahale yapıldı. Benim için çok rahat oldu. Allah'a çok şükür, İlker hoca ve ekibinden. Vatandaşlar sigara içmesin" dedi.

İşçi emeklisi, evli ve 4 çocuk babası Selim Çelik (70) ise "Hastalığı hiç hissetmedim. Sağlıklı hissediyordum. Sonra teşhis kondu. Tedavi süresince kemoterapi gördüm, akıllı ilaç kullandım. Sonra operasyon yapıldı. Şimdi 10 numarayım. 60 sene sigara içtim. 17 ay önce sigarayı bıraktım. Kimse sigara içmesin. 2 ayda 1, 3 ayda 1 kontrole girsinler" diye konuştu.