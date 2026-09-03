İzmir'de 10 bin gebenin eğitildiği proje kapsamında ev ziyaretleri - Son Dakika
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İzmir'de 10 bin gebenin eğitildiği proje kapsamında ev ziyaretleri

İzmir\'de 10 bin gebenin eğitildiği proje kapsamında ev ziyaretleri
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İzmir'de 'Her Gebeye Bir Ebe' projesiyle 2026'da 10 bin 100 anne adayı gebe okullarında eğitim aldı, 1482 gebenin evi ziyaret edildi. İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, normal doğumu teşvik için danışmanlık hizmetleri verdiklerini açıkladı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, 2026 yılında kent genelinde 10 bin 100 anne adayına gebe okullarında eğitim verildiğini, "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında 1482 gebenin evinde ziyaret edildiğini söyledi.

Kul, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Buca ilçesinde yaşayan 34 haftalık hamile Ezgi Bayraktar'ı (32) evinde ziyaret etti.

Koordinatör ebeler ve Kul, Bayraktar'a gebelik sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Kul, AA muhabirine, "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" teması kapsamında gebelik ve lohusalık izlemleri, gebe okulları ile anne adaylarına sunulan danışmanlık hizmetlerinin önemine dikkati çektiklerini söyledi.

Proje kapsamında koordinatör ebelerin anne adaylarıyla buluşup onları doğuma hazırladıklarını anlatan Kul, "Her türlü ihtiyaçlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Mobil uygulamamız ile gebelerimize ihtiyacı olan tüm bilgilere ulaşabileceği güvenli bir kaynak sağlıyoruz. Normal doğumun anne ve bebeğe faydalarından bahsediyoruz." dedi.

Kul, "Her Gebeye Bir Ebe" projesi çerçevesinde ilk gebeliğinin son üç aylık döneminde bulunan veya daha önce sezaryen ameliyatı olmamış her gebeye, normal doğuma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere koordinatör ebe görevlendirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Koordinatör ebelerimiz gebelerle telefonla veya yüz yüze iletişim kurarak danışmanlık vermekte, özellikle son üç ayındaki ilk gebeler ile yüksek riskli gebelere yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Ev ziyaretlerinde gebenin izlem durumu ve genel sağlık gereksinimleri değerlendirilir, doğuma hazırlık, tehlike işaretleri, beslenme, lohusalık, emzirme ve bebek bakımı konularında bilgilendirme yapılır."

Kul, İzmir'de TÜİK verilerine göre geçen yıl 34 bin 413 canlı doğumun gerçekleştirildiğini, bu yılın ilk 6 ayında gebe sayısının 17 bin 650 olarak kaydedildiğini anlatarak, "Gebe okullarımızda 2026 yılında 10 bin 100 anne adayına hizmet verilmiştir. Her Gebeye Bir Ebe kapsamında 72 koordinatör ebe görevlendirilmiş, 9 bin 834 gebeye son dört ayda telefonla ulaşılmış, 1482 gebeye ev ziyareti gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Evinde ziyaret edilen Ezgi Bayraktar ise koordinatör ebelerin ziyareti sayesinde doğum öncesi kendini yalnız hissetmediğini belirterek, ilk bebeğini normal doğumla kucağına almak istediğini söyledi.

Kaynak: AA

Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir'de 10 bin gebenin eğitildiği proje kapsamında ev ziyaretleri - Son Dakika

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