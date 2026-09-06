İzmir'de sağlık çalışanları denizde bağımlılık uyarısı yaptı - Son Dakika
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İzmir'de sağlık çalışanları denizde bağımlılık uyarısı yaptı

İzmir\'de sağlık çalışanları denizde bağımlılık uyarısı yaptı
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İzmir'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları, Karaburun'da denizaltında dalış yaparak bağımlılığa dikkati çekti. İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, bağımlılığın tedavi edilebilir olduğunu belirterek ücretsiz destek hatları ve poliklinikler hakkında bilgi verdi.

İzmir'de 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında bağımlılığa dikkati çekmek isteyen sağlık çalışanları denizde dalış yaptı.

Karaburun ilçesindeki dalışta sağlık çalışanları suyun altında "Bağımlı değilsen özgürsün, madde, alkol ve tütüne hayır de" yazılı pankart açtı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, AA muhabirine, bağımlılığın kader değil, tedavi edilebilen bir süreç olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının bağımlılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirten Kul, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza destek vermek için 'ALO 171' hattımız var. Sigara bırakma ve danışma hattı, buradan vatandaşlarımız günün her saatinde yararlanabiliyorlar. Yine 'ALO 191' uyuşturucu ile mücadele, danışma ve destek hattımız var. Aile sağlığı merkezlerimizde ile sağlık ve hayat merkezlerimizde başvurarak uzmanlarımızdan tamamen ücretsiz bağımlılıkla mücadelede destek alabiliyorlar."

Kent genelinde toplam 43 sigara bırakma polikliniği olduğunu anlatan Kul, "8 aylık dönemde 17 bin 159 hastaya ilk başvuru olarak muayene ve kontrollerini yaptık. Toplamda 23 bin 100 civarında bir hastayı da sigara bırakma polikliniklerinde tedaviye başladık." dedi.

Kul, İzmir genelinde sağlıklı hayat merkezlerinde 9 bağımlılık danışma merkezi olduğunu, psikososyal destek birimleri aracılığıyla vatandaşlara ve ailelerine ücretsiz psikolojik desteğin yanı sıra danışmanlık hizmeti verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık İzmir'de sağlık çalışanları denizde bağımlılık uyarısı yaptı - Son Dakika

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