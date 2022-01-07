İzmir'de tam donanımlı ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen merkez, diş hekimliğinin tüm branşlarında hastalara hizmet verecek ve mesleki uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Merkezde Türkiye'de sınırlı sayıda bulunan baş ve boyun bölgesinin radyografik görüntüsünü üç boyutlu alabilen konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, alt-üst çenelerin ve dişlerin iki boyutlu görüntüsünü tek seferde alabilen panoramik röntgen, baş ve boyun bölgesindeki yumuşak dokuların incelenmesinde kullanılan ultrasonografi cihazları yer alıyor.

Ağız kanserlerinin erken dönemde tespit edilmesini sağlayan ağız içi kanser tarama, dişin canlılığını tespit edebilen vitalitometre, ağız içinde kanamasız kesi işlemi gerçekleştiren yumuşak doku lazer cihazları da merkezde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar, üniversitenin vizyonuyla bütünleşen projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Merkezde yürütülecek çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Hotar, "Toplum sağlığına hizmet edecek merkezimizde görev alan değerli bilim insanlarımızın uluslararası düzeyde akademik inceleme ve çalışmalar yürüteceğine de inanıyoruz. Eminim ki hizmete aldığımız bu merkezler yakın bir gelecekte dünyanın da dikkatini çeken önemli bir başvuru ve referans noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Bozkaya ise hizmete aldıkları merkezin toplum sağlığına ve akademik hayata katkı sağlayacağını vurgulayarak, bu anlamda desteklerinden dolayı Hotar'a teşekkürlerini iletti.

Bozkaya, nitelikli diş hekimlerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacak merkezin uluslararası alanda da önemli işlere imza atacağına inandığını kaydetti.