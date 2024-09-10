İEÜ'de Mide Cerrahisi Toplantısı

Sağlık

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde, "Bir Organ-İki Rezeksiyon" başlıklı toplantı düzenlendi.

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, Cerrahi Onkoloji Derneği ve Türk Cerrahi Derneği tarafından organize edilen toplantıya farklı şehirlerden hekimler, asistanlar ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin genel cerrahi bölümünden Prof. Dr. Özgür Fırat, etkinlikte mide cerrahisinin konuşulduğunu belirterek, "3 ayrı oturum yaptık. Hepimiz yeni bilgiler öğrendik. Ayrıca hastane olarak önümüzdeki süreçte ulusal ölçekte bu etkinliklere ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.